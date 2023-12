Mazzarri prima del Braga resta col dubbio Osimhen e avverte il Napoli: “In Champions niente calcoli” Alla vigilia di Napoli-Braga il tecnico partenopeo conferma i dubbi su Osimhen e Zanoli e invita la sua squadra ha porre una maggiore attenzione alla fase difensiva.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli ha perso le ultime tre partite ufficiali, ora non può più sbagliare. Non può farlo né in campionato né in Champions. Al Maradona martedì 12 dicembre si presenta il Braga. Alla squadra partenopea basta un pareggio per qualificarsi agli ottavi. La vigilia è tutto sommato serena, anche se Mazzarri avrà Osimhen solo poche ore prima del match e potrebbe farlo partire dalla panchina. Il nigeriano è in dubbio, così come Zanoli che potrebbe giocare dal primo minuto.

La situazione di classifica è molto chiara. Il Real è già qualificato ed è primo. Il Napoli è molto vicino agli ottavi, che raggiungerà se vincerà, pareggerà o perderà con un solo gol di scarto contro i portoghesi. Ma considerato tutto i campioni d'Italia dovranno giocare con la massima attenzione e forse, quantomeno in avvio, senza Osimhen, che Mazzarri valuterà all'ultimo secondo.

Il bomber è partito per Marrakech dove nella serata di lunedì 11 dicembre verrà assegnato il Pallone d'Oro africano 2023. Alle polemiche per questo viaggio il tecnico ha risposto da par suo cercando di gettare acqua sul fuoco: "Osimhen in viaggio? Quella di oggi era una giornata di scarico, ha fatto quello che doveva. Domani ci parlerò e capirò se è in condizione di partire dall'inizio. Tutto ancora da valutare, dunque".

Mario Rui potrebbe essere tra i convocati, Olivera è fuori. Nel Napoli c'è un problema sulla fascia sinistra. Natan non è dispiaciuto a Mazzarri, che in conferenza ha ricordato che per un calciatore che viene da un altro campionato è complicato l'ambientamento, e ha ricordato il caso di Bremer. Zanoli è candidato a quella maglia, ma non dovrebbe partire titolare: "Non è stato bene fino ad oggi, altrimenti era il primo candidato a sostituire gli assenti. Oltretutto non allenandosi con continuità avrebbe solo trenta minuti di autonomia, è questo che ha fatto differenza. Vedremo se partirà dall'inizio lui, se così fosse sarei sicuro di doverlo cambiare. Oppure entrerà a partita in corso".

Già dopo il ko con la Juve aveva predicato calma, figuriamoci ora che il Napoli è alla vigilia di una partita così importante: "Sono sereno perché vi ho rivisti dopo tanto tempo, ma se penso alla partita torno serio e concentrato per dare tutti gli input possibili ai ragazzi per fare una bella partita".

E ai calciatori del Napoli l'allenatore livornese ha chiesto enorme attenzione, non bisogna concedere nulla al Braga: "Servirà maggior attenzione alla fase difensiva, la squadra è corta, accompagna l'azione, si sono viste cose che mi sono piaciute. Ma serve stare più attenti ai meccanismi difensivi quando attacchiamo noi e quando ripartono gli altri. Su questo mi aspetto un progresso. Non dobbiamo fare calcoli".