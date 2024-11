Mauro Icardi pubblica un video di Wanda Nara contro il parere degli avvocati: “Perché stai filmando?” Mauro Icardi pubblica foto e video di Wanda Nara nella sua casa. L’ennesimo capitolo della separazione turbolenta che stanno attraversando: “Anche se i miei avvocati mi trattengono, volevo far presente questo per difendere pubblicamente la mia persona dopo tante barbarie dette”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La storia tra Mauro Icardi e Wanda Nara si tinge ancora di giallo. Un nuovo capitolo si aggiunge alle vicende accadute nelle ultime settimane tra denunce incrociate e querele. In questo caso è l'attaccante del Galatasaray ad uscire allo scoperto con una story su Instagram in cui ha pubblicato un video che lo ritrae al fianco proprio dello showgirl argentina che avrebbe denunciato l'ex Inter per violenza di genere.

In questo caso Icardi pare volesse dimostrare qualcosa anche contro il parere dei propri avvocati. Prima del filmato pubblica infatti una foto in cui si nota Wanda seduta al tavolo con un bicchiere e una bombilla di mate davanti a lei. "Anche se i miei avvocati mi trattengono, volevo far presente questo per difendere pubblicamente la mia persona dopo tante barbarie dette – ha scritto Icardi nella didascalia – 2 ore qui a casa mia molestandomi. Che copertina o titolo diamo a questo?".

La foto pubblicata da Icardi.

Nel filmato successivo dunque Icardi continua a inquadrare la showgirl che lo segue con una camicia bianca in mano. I due a un certo punto si siedono sul divano l'uno accanto all'altro e l'espressione sul viso di Icardi è tutta un programma. "Perché mi stai filmando – sembra dire Wanda a Icardi ridendo -. No, non mi stai filmando".

La guerra degli Icardi non sembra ancora essere arrivata alla fine. Questo ultimo post crea ora un dubbio sulla natura della “separazione” di cui l'imprenditrice ha parlato in più di un'occasione, pur riconoscendo di avere una relazione con L-Gante. La donna sembra essere a suo agio, tranquilla, dopo la presunta lite violenta avuta con Icardi.

Il significato della mossa di Icardi contro Wanda Nara

L'attaccante argentino di certo non ha gradito quanto emerso in queste ultime ore cercando di dimostrare così, evidentemente, che non c'è alcuna tensione né alcuna opposizione da parte sua nel far entrare la donna in casa. Sta di fatto che in questo momento la vicenda relativa alla separazione tra Icardi e Wanda Nara sembra essere arrivata a un punto di non ritorno. Non è chiaro cosa intendesse Icardi per molestia ma in qualche modo ha voluto testimoniare la presenza di Wanda Nara in casa sua nel contesto della separazione turbolenta che stanno attraversando.