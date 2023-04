Mauro Icardi esagera nella goleada del Galatasaray: fa tre reti e sbaglia anche un rigore Il Galatasaray è sempre più padrone del campionato e nella clamorosa vittoria 6-0 sul Kayserispor, Mauro Icardi segna la sua prima tripletta in Turchia. Gloria anche per Zaniolo che festeggia baciando la mamma in tribuna.

A cura di Alessio Pediglieri

E' il Galatasaray-show ma anche – e soprattutto – il Mauro Icardi show con l'attaccante argentino che è sempre più beniamino dei tifosi giallorossi. L'ultima vittoria è stata una goleada pesantissima ai danni del malcapitato Kayserispor per la 29a giornata di campionato, dove l'ex Inter è stato autentico mattatore di serata segnando la sua prima tripletta in Super Lig. Gloria anche per Zaniolo, ancora una volta subentrato in corsa.

Per Mauro Icardi una serata da incorniciare perché l'argentino ha trovato il suo primo hattrick turco che gli ha permesso di andare in doppia cifra (12 gol al momento) esagerando nella sontuosa vittoria del Galatasaray davanti al proprio pubblico, un successo con cui ha ribadito la leadership oramai indiscussa in campionato, dove si appresta a vincere il suo 23° titolo nazionale. Per i giallorossi di Okan Buruk al Nef Stadium di Istanbul è così arrivata la 21a vittoria su 27 partite, mantenendo un buon margine sul Fenerbahce, secondo in classifica.

Lo show personale di Icardi inizia al 18′ quando su un assist perfetto di Akturkoglu (che segnerà una perla direttamente su calcio di punizione) scatta in contropiede fulminando la difesa avversaria: doppia finta, controllo e tiro imparabile in area di rigore per un meritatissimo 1-0. Ma è nella parte centrale del primo tempo che l'argentino si prende la scena estasiando i propri spettatori in visibilio.

Al 42′, quando il risultato è già in mano saldamente al Galatasaray 2-0 (raddoppio di Rashica), Mauro Icardi ha la possibilità di portare a due i gol personali, direttamente su dischetto. All'attaccante in prestito dal PSG non serve altro che trovare l'angolo giusto, malgrado Bayazit intuisca il lato su cui buttarsi. 3-0 e doppietta fino all'apoteosi finale quando in pieno recupero, trova il poker per la capolista.

L'occasione è ghiottissima, ancora su calcio di rigore dopo che il gioco è stato interrotto per una decina di minuti per proteste, con conseguente espulsione di Hosseini che lascia gli avversari in 10. A Icardi, però, piacciono le emozioni forti e così il secondo tiro dal dischetto viene parato dal portiere che nulla può sulla seconda conclusione dell'argentino che da due passi non sbaglia e mette in fondo alla rete il gol del 4-0.

Per Icardi gloria assoluta, con una esultanza tutta particolare che immortala l'attaccante fare il numero tre con le dita, a ricordare la sua prima tripletta turca. Ma nella serata di festa del Galatasaray c'è anche spazio per un altro ex Serie A, Nicolò Zaniolo, l'ultimo arrivato in casa Galatasaray e ancora una volta tenuto in pancina da Buruk. Entrato nella ripresa, per l'ex Roma servono pochi minuti per compiere la giocata perfetta: difesa del pallone al limite di forza e poi il sinistro di potenza che si infila sotto il sette del primo palo, stampando il tabellino sul conclusivo 6-0.

Anche per Zaniolo scoppia le festa al Nef Stadium che festeggiano un'altra prestazione perfetta del neo arrivato, già a segno tre volte (più un assist) in quattro gare ufficiali in giallorosso. Tripudio che però non distrae l'ex Roma che abbandona i festeggiamenti in campo per correre verso la tribuna centrale dietro le panchine. Obiettivo? Presto rivelato: l'abbraccio con la sua prima inseparabile tifosa, mamma Francesca.