Zaniolo non parte mai titolare nel Galatasaray: l’allenatore ha scoperto un suo difetto cronico Anche al Galatasaray Zaniolo sta vivendo un momento complicato: l’allenatore ha spiegato perché lo tiene sempre in panchina.

A cura di Ada Cotugno

Dopo la fuga da Roma e il trasferimento lampo al Galatasaray Nicolò Zaniolo non ha ancora ritrovato la tranquillità. A gennaio l'ex talento giallorosso è approdato in Turchia nella squadra di Mauro Icardi e Dries Mertens, ma da allora non è mai riuscito a giocare come titolare in campionato.

Alla sua prima apparizione gli sono bastati 45 minuti per lasciare il segno, un gol dal sapore di liberazione dopo le settimane travagliate vissute nella capitale prima della sua partenza. Dopo il divorzio doloroso contro la Roma Zaniolo aveva bisogno di cambiare pagina, ma anche nella nuova squadra ha ritrovato i vecchi problemi.

In quattro partite disputate in Turchia è sceso in campo come titolare per una sola volta, nella sconfitta in coppa contro il Basaksehir: nonostante l'assist servito a Icardi l'allenatore Okan Buruk ha deciso di richiamarlo in panchina dopo un'ora di gioco, un segnale poco rassicurante per il suo futuro.

In campionato Zaniolo è sempre entrato a gara in corso, giocando al massimo per un solo tempo. Neanche i due gol segnati in tre presenze sono bastati per convincere il club a puntare su di lui e a concedergli continuità. La sensazione è che possa partire dalla panchina anche per la prossima partita, uno scenario poco incoraggiante per un giocatore che aveva soltanto bisogno di rilanciarsi.

A spiegare la situazione ci ha pensato lo stesso allenatore che ha trovato nel giovane un difetto per lui davvero molto importante: Zaniolo infatti è stato accusato di non dare mai una mano in difesa, condizione imprescindibile per guadagnarsi un posto da titolare all'interno del Galatasaray.

Per superare questo problema il giocatore svolge da alcuni giorni dei particolari allenamenti che gli consentono di migliorare anche nella fase difensiva e diventare così completo, accontentando le richieste dell'allenatore. Ma per il momento sarà difficile per lui ottenere una maglia da titolare, nonostante il buon rendimento in queste prime settimane della nuova esperienza in Turchia.