Zaniolo entra e segna all’esordio col Galatasaray: l’esultanza è una linguaccia al passato Gol all’esordio per Nicolò Zaniolo con il Galatasaray in una partita ufficiale. L’ex Roma ha sbloccato il risultato contro il Kasimpasa, con un’esultanza particolare.

A cura di Marco Beltrami

Nicolò Zaniolo non dimenticherà facilmente questa notte. Nell’esordio in un match ufficiale con il Galatasaray, l’ex Roma ha segnato il suo primo gol sbloccando il risultato contro il Kasimpasa. Tifosi giallorossi impazziti per il calciatore italiano, che si è lasciato andare ad un’esultanza liberatoria sotto la curva per una rete risultata poi decisiva per conquistare tre punti pesanti per blindare il primato in classifica.

Aveva segnato due gol in altrettante amichevoli Nicolò Zaniolo con il club che ha deciso di puntare su di lui dopo le storie tese con la Roma. Proprio per questo tutti i riflettori erano puntati su di lui, al momento della prima gara di campionato con la nuova casacca. Dopo aver assistito al primo tempo da spettatore, in panchina, Zaniolo è subentrato in avvio di ripresa al posto di Agkun nel tentativo di rivitalizzare l'attacco del Galatasaray.

Ci ha messo 11′ minuti il calciatore italiano che si è posizionato a destra nel tridente alle spalle del bomber e altro ex Serie A Icardi, per prendersi la scena. Dopo aver dato il la ad un'azione di ripartenza, Zaniolo con uno scatto perentorio è andato a raccogliere l'assist di Rashica e con un tiro piazzato ha superato il portiere avversario. 1-0 per il Galatasaray e boato dello stadio, per l'ultimo colpo del mercato dei giallorossi di Turchia.

Subito dopo la rete Zaniolo si è lasciato andare, presentandosi con una scivolata sotto il settore più caldo dei sostenitori di casa. Qui ha ricevuto in primis l'abbraccio di Icardi, e poi quello di tutti i compagni. Mentre il pubblico gli dedicava il coro già "pubblicizzato" da giorni con riferimento al suo recente passato alla Roma ecco l'ulteriore celebrazione alla Del Piero con una linguaccia ben in vista. Una scelta probabilmente per prendersi la rivincita dopo gli ultimi difficili mesi.