Scelta la colonna sonora con cui il Galatasaray festeggerà i gol di Zaniolo: “Brucerò anche Roma” L’11 marzo Nicolò Zaniolo esordirà con la maglia del Galatasaray in una gara ufficiale, la prima dopo il terribile terremoto che ha sconvolto la Turchia. Il club ha scelto la musica che accompagnerà i suoi gol.

Si avvicina sempre più l'esordio ufficiale di Niccolò Zaniolo con la maglia del Galatasaray, la sua nuova realtà sportiva che ha sposato nella sessione invernale di mercato, lasciando con qualche polemica di troppo la Roma. L'appuntamento è fissato per l'11 marzo, con il Galatasaray che ospiterà il Kasimpasa in una Superligue dilaniata dal tremendo terremoto che ha devastato la Turchia. Per l'occasione del ritorno in campo, il club ha anche deciso quale sarà la colonna sonora ufficiale ad un eventuale gol dell'ex giallorosso, molto particolare.

Zaniolo si è già preso il cuore dei suoi nuovi tifosi non appena ha messo piede in Turchia. Purtroppo per lui, il suo arrivo è coinciso con un sisma epocale che ha causato centinaia di migliaia di morti, dilaniando il Paese e colpendo ferocemente il cuore della popolazione. Niente e nessuno è rimasto illeso, anche il mondo del calcio ha pianto i suoi morti e tutte le società hanno dato il meglio di loro stesse per contribuire a dare una mano. Lo stesso Nicolò Zaniolo si è reso subito disponibile, con i fatti e con le parole.

Un atteggiamento ovviamente applaudito dai tifosi del Galatasaray che hanno potuto vedere già all'opera Zaniolo ma non in una gara ufficiale. Il Galatasaray ha infatti disputato solo un paio di amichevoli dopo il terremoto, dove anche Zaniolo è andato a segno, trovando una vittoria a tavolino in campionato per 3-0 dopo il ritiro del Gaziantep tra i club più colpiti. Così è cresciuta piano piano l'attesa di vedere l'ex Roma, che è andato a incrementare la presenza di giocatori che hanno militato in Serie A, e che sarà titolare per stessa ammissione del tecnico dei giallorossi, Okan Bukìruk.

Il cantante turco Kenan Dogulu: una sua canzone sarà colonna sonora ai gol di Zaniolo

Un'attesa che culminerà nel momento in cui Zaniolo dovesse riuscire a bagnare il proprio esordio ufficiale con un gol perché il Galatasaray ha scelto anche la speciale colonna sonora che accompagnerà l'eventualità. E sarà una canzone più che particolare, molto amata in Turchia ma che rischia di diventare anche un beffardo riferimento ai suoi ex tifosi della Roma. Si tratta di "Yaparim Bilirsin" ("Lo sai che"), omonima canzone del primo album datato 1993 di Kenan Dogulu, un famoso cantante turco, e che in gran parte del testo ha un riferimento alla Capitale italiana:

Un riferimento cercato e voluto, oppure semplicemente una concidenza? Di certo quelle parole non appariranno come un calumet della pace, dopo che proprio l'addio alla Roma era stato intriso di polemiche e che – forza del destino beffardo e crudele e un pizzico di malizia – adesso accompagneranno Nicolò Zaniolo anche in Turchia. Dove si canterà "brucerò Roma" ad ogni suo gol.