Calcio
video suggerito
video suggerito

Mauro Bressan: “Ero con Allegri in ritiro, mi portò a scommettere sui cavalli. Sapeva quelli buoni”

Bressan racconta il carattere e le passioni di Allegri con il quale ha condiviso lo spogliatoio del Cagliari prima che diventasse allenatore.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tutto si aspettava Mauro Bressan meno che il suo ex compagno Massimiliano Allegri diventasse allenatore. L'ex centrocampista ha condiviso con l'attuale tecnico del Milan una parentesi a Cagliari. L'impatto del Max calciatore con lo spogliatoio della squadra sarda fu subito importante, a giudicare da Bressan, che ha raccontato anche un episodio relativo all'ippica, grande passione di quello che era il suo ex compagno di squadra.

Allegri raccontò a Bressan la storia del matrimonio saltato sull'altare

Intervenuto nel podcast Doppio Passo, Bressan ha raccontato dell'incontro con Allegri nella stagione 1995, subito reso speciale dalle prime parole del nuovo calciatore rossoblù: "Quell'anno ci siamo frequentati parecchio. Lui arrivò e la prima storia che ci raccontò fu quella che aveva lasciato la sua donna all’altare!". Gli chiesi cosa fosse successo: "Niente, non voglio più sposarmi". Ed è scappato!". Confermata dunque la storia molto particolare a tinte rosa di Allegri, che in realtà non è mai cambiato.

Quando Allegri portò Bressan a vedere i cavalli

Infatti anche all'epoca Allegri aveva una grande passione per i cavalli, un tormentone vero e proprio reso celebre da alcuni riferimenti ippici in conferenza da parte dell'allenatore durante la sua lunga esperienza alla Juventus. L'ex centrocampista provò a coinvolgere anche Bressan: "Il suo carattere è sempre stato quello, lo stesso che dimostra oggi. Quella personalità lì uno ce l’ha dentro. Mi ricordo un ritiro, eravamo in zona Pescia, credo, con il Cagliari, e lui mi fa: ‘Vieni con me'. Gli chiedo ‘Dove andiamo?' e andiamo al centro ippico. Mi fa: ‘Ho questi cavalli qua'".

Leggi anche
Thomas Muller raggiunge i 300 gol in carriera e non riesce a crederci: "Hai contato pure gli allenamenti?"

Le scommesse sui cavalli

Allegri indicava a Bressan su quali cavalli puntare: "Mi ricordo ancora, super appassionato. Era la prima volta che entravo in un posto del genere, e lui: ‘Questo è buono, questo è buono' (ride, ndr). Già allora, pensa adesso. Credo che oggi abbia cavalli o addirittura una scuderia, non so, ma quella passione gli è rimasta. Fu il primo a portarmi in un centro ippico, alle scommesse dell’ippica, perché allora c’era solo l’ippica, niente altro. Me lo ricordo benissimo".

Certo che, guardandosi indietro, Bressan è stupito della carriera di Allegri da allenatore: "Allegri è stato una sorpresa per me. Anche quando l’ho rivisto dopo gliel’ho detto: non mi sarei mai aspettato che diventasse allenatore, proprio no. Poi, in campo, era un giocatore di classe, poca voglia di allenarsi, atipico, ma con grande talento. Tanti lo criticano, dicono che non si aggiorna, che gioca male, eccetera, ma lui è Allegri. Il suo calcio è un dogma, è il suo modo di vedere le cose. Lui dice sempre: ‘Se hai giocatori forti, vinci. Se hai giocatori scarsi, perdi. L’allenatore conta poco'. È un calcio semplice, il suo. Puoi dire tutto quello che vuoi, ma alla fine la palla deve entrare. Il suo obiettivo è solo uno: mettere i giocatori nelle migliori condizioni per rendere al massimo. Però lui non fa fumo, ecco".

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
tennis
Sinner e le motivazioni del Six Kings Slam, non sono solo i soldi. Oggi la sfida con Djokovic
Attesa per il match contro Nole: orario e diretta TV della semifinale del Six Kings Slam
Sinner si ritrova un tifoso arabo in campo: ha una richiesta, ma non fa in tempo
Jannik lancia la sfida a Novak: "Ci conosciamo bene... siamo qui perché vogliamo divertirci"
Il post di Tsitsipas poco prima del match con Sinner: era già in campo, messaggio surreale
Quanto ha guadagnato Tsitsipas per essere strapazzato in 75 minuti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views