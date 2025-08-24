Maurizio Sarri: “Ero contento di essere tornato sulla panchina della Lazio, ma è durata poco”

La gioia di Sarri per il ritorno alla Lazio è svanita dopo pochissimi minuti: “Le nostre decisioni in campo sono state disastrose. Avrei voluto vedere una squadra diversa”

L'esordio in campionato della Lazio è amarissimo: i biancocelesti vengono strapazzati dal Como che si porta a casa la prima vittoria di prestigio di questa stagione grazie ai suoi gioielli, con un 2-0 che lascia a bocca asciutta Maurizio Sarri nella sua seconda "prima volta" su quella panchina. L'allenatore è severissimo con la sua squadra, bacchettata per le scelte sbagliate che ha preso in campo, e non nasconde tutta la sua delusione.

Nel post partita ai microfoni di DAZN è apparso rammaricato per la sconfitta. Non si aspettava una prestazione simile dalla squadra di Fabregas che ha trovato le occasioni perfette per colpire due volte. La Lazio ha provato a rientrare in partita con Castellanos, ma il gol è stato annullato dal VAR e spiegato dall'arbitro con il microfono a tutto il pubblico nella nuova procedura adottata dalla Serie A da questa stagione.

Sarri rammaricato per il risultato della Lazio

Si aspettava un ritorno diverso, sicuramente non cono una sconfitta. Il Como ha rovinato il secondo esordio di Sarri: "Ero contento di ritrovare questa panchina, onestamente. Però la contentezza è durata pochissimo: dopo cinque minuti era già sparita, sostituita dalla preoccupazione. Guardando come era cominciata la partita, avevo subito la sensazione che potesse andare veramente così".

L'allenatore era consapevole dei pericoli, ma non avrebbe mai immaginato di vedere la sua squadra reagire in quel modo: "Avrei voluto invece vedere una Lazio diversa, meno propensa all’errore tecnico e capace di dare più linearità. Abbiamo sbagliato clamorosamente nel gestire la pressione". Gli errori dei suoi ragazzi sono lampanti e non risparmia di bacchettare tutti per l'atteggiamento: "Loro hanno fatto una partita di ottimo livello tecnico, mentre noi abbiamo giocato una gara pessima sotto questo aspetto e soprattutto nelle scelte. Le nostre decisioni in campo sono state disastrose e hanno pesato tantissimo".