Serie A
video suggerito
video suggerito

In Como-Lazio l’arbitro spiega il Var, apre il microfono e parla: “Decisione finale”

l ‘Var in diretta’ debutta in occasione del gol annullato a Castellanos: è la principale novità del regolamento arbitrale per il campionato 2025-2026 e una svolta sicuramente storica.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

La prima volta del Var spiegato in Serie A è toccato all'arbitro Gianluca Manganiello in ComoLazio. L'annuncio è avvenuto in occasione della rete del pareggio segnata dalla squadra di Sarri nel secondo tempo: il direttore di gara aveva convalidato inizialmente il gol poi, richiamato dalla cabina di regia, ha rivisto la propria decisione e, a microfono aperto, ha chiarito in tempo reale perché l'1-1 non è stato assegnato.

"A seguito di revisione il numero 11 della Lazio è partito in posizione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco".

Quella del ‘Var in diretta' è la principale novità del regolamento arbitrale per il campionato 2025-2026 e una svolta sicuramente storica dal punto di vista della comunicazione.

Leggi anche
Il Como batte la Lazio con i capolavori di Nico Paz, il Cagliari acciuffa la Fiorentina al 94°

(in aggiornamento)

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Notizie
Serie A
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
Juventus-Parma e Atalanta-Pisa in campo. Como-Lazio 2-0, Cagliari-Fiorentina 1-1.
In Como-Lazio Manganiello spiega il Var, apre il microfono e parla: "Decisione finale"
Gabrielloni entra allo stadio prima di Como-Lazio: trova una statua, non crede ai suoi occhi
Damiano David è una furia alla fine di Roma-Bologna, con chi ce l'ha: "Quello vestito di giallo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views