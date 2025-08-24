In Como-Lazio l’arbitro spiega il Var, apre il microfono e parla: “Decisione finale”

La prima volta del Var spiegato in Serie A è toccato all'arbitro Gianluca Manganiello in Como–Lazio. L'annuncio è avvenuto in occasione della rete del pareggio segnata dalla squadra di Sarri nel secondo tempo: il direttore di gara aveva convalidato inizialmente il gol poi, richiamato dalla cabina di regia, ha rivisto la propria decisione e, a microfono aperto, ha chiarito in tempo reale perché l'1-1 non è stato assegnato.

"A seguito di revisione il numero 11 della Lazio è partito in posizione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco".

Quella del ‘Var in diretta' è la principale novità del regolamento arbitrale per il campionato 2025-2026 e una svolta sicuramente storica dal punto di vista della comunicazione.

