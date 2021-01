Compleanno diverso dal solito per Maurizio Sarri. L'allenatore toscano spegne oggi 62 candeline sulla torta, ma non potrà celebrare la ricorrenza all'interno dello "spogliatoio". Il mister infatti continua a restare ai box dopo la conclusione nella scorsa estate del suo rapporto con la Juventus (per cui è ancora sotto contratto). Una situazione inusuale per lui, considerando che l'ultima volta che era rimasto senza squadra a questo punto della stagione è stato nel 2012, dopo la fine dell'avventura al Sorrento.

62 anni per Maurizio Sarri, alla ricerca di una nuova avventura professionale dopo quella tra alti e bassi alla Juventus. Dopo 9 anni, per la prima volta, il tecnico festeggia il suo compleanno da "disoccupato", senza panchina. L’ultima volta che era successo risale al 2012. In quell’occasione Sarri infatti era reduce dalla breve esperienza al Sorrento. Da lì in poi sarebbe iniziata la sua scalata con le esperienze con Empoli, Napoli, Chelsea e infine Juventus, con 394 partite, uno scudetto, e una Europa League. Poi pochi mesi da, la decisione del club bianconero di dare il benservito al mister che al momento è ancora sotto contratto con il club di corso Galileo Ferraris.

Un feeling mai nato del tutto quello tra Sarri e l'ambiente bianconero, che si aspettava di più dal "profeta" del bel gioco ed è rimasto deluso dal flop in Champions. Il tecnico dal canto suo ha sottolineato dopo la conclusione della sua esperienza torinese le difficoltà legate ad una squadra difficile da allenare. Allo stato attuale delle cose comunque Sarri continua ad essere sul libro paga dei bianconeri in virtù di un contratto fino al 2022, con un ingaggio da 5.5 milioni di euro, che ne fa uno dei più pagati in Serie A. Al netto delle indiscrezioni su un possibile interesse per lui della Roma ad inizio stagione, e della Fiorentina poi, tutto tace ora, con la Juve che spera di trovare presto un accordo per la separazione definitiva.