Nei giorni scorsi c'è stato un furto in casa dei genitori di Alessandro Matri, ex attaccante di Juventus e Milan. Matri ha denunciato l'accaduto e ha pubblicato una stories su Instagram in cui ha chiesto al ladro di restituirgli almeno una cosa, quella che ha un per lui un grande valore affettivo e cioè la maglia del Milan con cui ha esordito in Serie A nel 2003, quando aveva appena 18 anni.

Matri denuncia il furto a casa dei genitori e rivuole una maglia dal grande valore affettivo

Dei ladri sono entrati nell'abitazione dei genitori di Matri e hanno portato via una serie di oggetti, tra questi c'era anche la maglia che l'ex giocatore conservava gelosamente e cioè quella che indossava il giorno in cui ha esordito in Serie A, il 24 maggio 2003. Quel giorno Ancelotti diede spazio a tanti giovani e a molte seconde linee, i titolari rifiatarono, perché pochi giorni dopo si giocò la finale di Champions League con la Juventus.

Il Milan perse 4-2 contro il Piacenza, ma poi il 28 di maggio ai rigori conquistò la Champions, la quarta dell'era Berlusconi. Matri tiene molto a quella maglia, rappresenta tanto per lui, gli ricorda la fatica e gli sforzi fatti per arrivare a quel giorno tanto agognato. E sui social l'ex attaccante ha fatto un appello per riavere quella maglia: