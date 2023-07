Mata saluta il Galatasaray e svela un retroscena su Icardi: l’argentino ha un debito da saldare Icardi deve dei soldi a Mata: il retroscena dello spagnolo nel post d’addio. C’entra una scommessa fatta in allenamento.

A cura di Ada Cotugno

Il Galatasaray ha trionfato ancora in Turchia: dopo un'annata disastrosa il club ha investito tanto portando in squadra diversi volti noti del calcio europeo che hanno fatto la differenza per la vittoria del campionato.

Zaniolo, Mertens, Icardi, Mata: tutti protagonisti nei cinque maggiori campionati europei che hanno accettato una nuova sfida riuscendo subito a centrare l'obiettivo. trofeo in bacheca e Champions League archiviata per la prossima stagione e al termine dei festeggiamento è arrivato anche il tempo dei saluti.

Juan Mata è stato il primo a salutare e nel suo messaggio d'addio ha svelato un piccolo retroscena che vede coinvolto anche Mauro Icardi. Fra i due si è instaurato subito un bel rapporto, nonostante l'avventura sia durata soltanto una stagione e l'amicizia è proseguita anche al di fuori del campo da gioco.

Lo spagnolo ha salutato la squadra con una lunga lettera affidata al suo profilo Twitter e corredato da alcune foto dei festeggiamenti per il suo addio. La sua grande esperienza lo ha trasformato in un grande idolo per i tifosi e per un punto di riferimento per tutti i suoi compagni di squadra.

La lettera rivela un retroscena: durante i saluti c'è una frase dedicata proprio a Icarci, in cui Mata rivendica una cosa. "Grazie Icardi per avermi regalato un trofeo che mi mancava, ma mi devi ancora dei soldi per le nostre gare di calci di punizione".

Entrambi i giocatori hanno piedi educati e in allenamento si divertivano a sfidarsi calciando le punizioni. Dal post dello spagnolo di evince che è stato proprio lui ad avere la meglio alla fine della stagione e a vincere la scommessa.

Icardi dunque dovrà saldare il debito con il suo compagno di squadra dopo aver perso la loro sfida, un piccolo retroscena di questa stagione in cui la squadra si è mostrata compatta nonostante i tanti nuovi arrivati che si sono inseriti bene fin dal primo momento.