Massimo Mauro attacca Chivu: “Mi sono cadute le braccia a sentire quelle cose, mi ha deluso”

Massimo Mauro si scaglia contro Chivu per le sue parole dopo Inter-Juve e sull’episodio di Bastoni: “Mi sono cadute le braccia a sentire quelle cose, lo seguivo e mi ha deluso”.

Massimo Mauro si scaglia contro Cristian Chivu. L'ex calciatore, ora opinionista di Mediaset, ha lanciato un attacco molto duro nei confronti dell'allenatore dell'Inter per le sue parole dopo la partita contro la Juventus e sull'episodio di Bastoni: "È Chivu la persona che mi ha deluso tantissimo. L'arbitro può sbagliare, il giocatore può simulare, però l'allenatore io lo stavo seguendo. I suoi sermoni degli ultimi due mesi mi piacevano tantissimo e ieri aveva un'occasione storica di dare senso a quelle parole e dire: Bastoni ha simulato, ha sbagliato perché chiede l'ammonizione e poi esulta per l'espulsione e non si fa così".

L'ex calciatore di Juve, Napoli, Udinese e Catanzaro ha proseguito così il suo pensiero, lanciando un messaggio preciso all'allenatore nerazzurro: "Invece Chivu parla male di Kalulu e dice che Kalulu deve tenere le mani a posto! Dice che ha insegnato ai propri giocatori a non usare le mani. Allora onestamente mi sono cadute le braccia a sentire quelle cose! Lo seguivo da due mesi e pensavo: finalmente è un allenatore che parla di sport. Mi ha deluso".

Massimo Mauro aveva elogiato la comunicazione di Chivu in più di un'occasione ma le sue parole dopo Inter-Juve non sono state apprezzate per niente.

A distanza di 24 ore da Inter-Juventus, conclusasi con il risultato di 3-2 per i nerazzurri al fotofinish, negli studi di Mediaset si analizza quanto avvenuto sul prato dello stadio Meazza dopo diverse ore di travolgenti polemiche per l'espulsione di Kalulu arrivata dalla simulazione di Bastoni.

Poche ore prima aveva preso posizione anche il numero uno degli arbitri, Gianluca Rocchi, che aveva usato parole forti: "Noi dispiaciuti, La Penna ha sbagliato. Bastoni ha simulato: tutti cercano di fregarci". Ammissione con giustificazione.

La coda lunga di Inter-Juventus è appena cominciata, ma dalla sera di San Valentino sembra passato un mese.