Massimo Ferrero inibito e multato dal Giudice Sportivo per insulti e accesso non autorizzato agli spogliatoi

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale della Lega Pro, Ferrero — pur non essendo stato espulso — avrebbe tenuto un comportamento inappropriato prima del fischio d’inizio: si sarebbe trattenuto per circa venti minuti sul terreno di gioco senza il pass di accesso, si sarebbe avvicinato agli spogliatoi e, dopo l’invito ad allontanarsi da parte dei collaboratori della Procura Federale, avrebbe ignorato le richieste e rivolto frasi irriguardose nei loro confronti.

Ferrero inibito e multato: il comunicato della Lega Pro

Il comunicato ufficiale pubblicato dalla Lega Pro.

COLLABORATORI/CONSULENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2025 ED € 1.000,00 DI AMMENDA MASSIMO FERRERO (TERNANA) per avere, prima dell’inizio della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto,

nonostante non fosse munito di pass, sostava per circa venti minuti sul terreno di gioco, faceva

accesso davanti all’ingresso degli spogliatoi, e, invitato ad allontanarsi dai Collaboratori della

Procura Federale, non adempiva alla richiesta ma entrava nell’area spogliatoi e proferiva

parole irriguardose nei loro confronti.

Acquisito il foglio di censimento della Società Ternana ritenuta la continuazione, misura e

irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4, 13, comma 1, valutate le

modalità complessive della condotta (r. proc. fed.)”

Massimo Ferrero alla Ternana: cosa fa e di cosa si occupa

Massimo Ferrero da qualche settimana è un consulente della Ternana dopo la cessione della società dai fratelli D’Alessandro alla famiglia Rizzo. L'ex presidente della Sampdoria ha avuto un ruolo importante nella trattativa e in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha raccontato con la sua consueta verve i piani futuri e la filosofia con cui intende riportare le Fere ai fasti di un tempo: "Sono un operaio del calcio e ho avuto la fortuna di incontrare la famiglia Rizzo, che si è fidata del sindaco e mi ha affidato la Ternana. L’anniversario dei 100 anni è stato molto emozionante. La missione è portarla in una nuova era, molto più importante della categoria attuale. La Ternana in C sta scomoda”.