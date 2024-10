video suggerito

Massimo Ferrero riparte dal calcio dilettantistico: l’ex patron della Sampdoria approda in Calabria Massimo Ferrero torna nel mondo del calcio dopo essere uscito definitivamente dall’organigramma societario della Sampdoria. L’ex patron dei blucerchiati riparte dalla Paolana, club calabrese che milita nel campionato di Eccellenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Massimo Ferrero torna nel mondo del calcio dopo essere uscito definitivamente dall'organigramma societario della Sampdoria. L'ex patron dei blucerchiati, che da tempo cercava una nuova esperienza calcistica a cui ricominciare, approda in Calabria, precisamente a Paola, in provincia di Cosenza. Qui la squadra locale è la Paolana 1922 che milita nel campionato regionale di Eccellenza. Ferrero ha l'obiettivo di rilanciare le ambizioni del club con il suo progetto sportivo. La scelta di ripartire proprio da Paola ha però un motivo ben preciso.

Ferrero si è recato in città incontrando il sindaco di Paola, Giovanni Politano, nel palazzo Sant’Agostino del Comune e anche il presidente Marcone. Quello dell'ex Samp sembra essere un ingresso in società a lungo termine per un segno di riconoscenza verso un medico originario di Paola che lo avrebbe salvato. ‘Er viperetta' si è poi recato allo stadio della Paolana per visitare la struttura che ospiterà le partite casalinghe della squadra facendosi conoscere anche dalla squadra e dai propri tifosi. Dalla pagina Facebook ‘Lupi si nasce' il video della sua visita a Paola.

Dalla Sampdoria al calcio dilettantistico calabrese

Massimo Ferrero ha parlato all'attuale rosa di squadra tra battute, risate, ma dando anche molta importanza al suo discorso. Ha voluto trasmettere ai giocatori presenti l'importanza di quella maglia e del fatto di rappresentare quei colori. Si aspetta molto da una squadra a caccia di un riscatto immediato. "Bove sarà il mio riferimento e ricoprirà la carica di presidente onorario – ha detto poi Ferrero in un'intervista rilasciata a ‘lacnews' -. Dobbiamo prendere la Paolana e portarla nei "prati verdi".

La scelta di Ferrero di ripartire dall'Eccellenza è stata piuttosto sorprendente. Dopo l'uscita di scena definitivo dalla Sampdoria, l'ex patron dei blucerchiati aveva l'obiettivo di ripartire subito. Svanita la possibilità di approdare a Perugia, negli ultimi tempi le società finite nel mirino di Ferrero e del suo gruppo sarebbero state il Pescara e la Reggina, quindi sempre in Calabria. Ferrero aveva come obiettivo quello di puntare a riportare i due club storici in Serie A. Adesso lo aspetta una nuova sfida.