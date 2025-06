Massara vicino alla Juve, sarà il nuovo direttore sportivo: lavorerà al fianco di Chiellini

video suggerito

La dirigenza della nuova Juventus sta prendendo forma: dopo il terremoto provocato dalla decisione di Elkann di licenziare Cristiano Giuntoli, il club è stato praticamente ribaltato e ricostruito in attesa di avere nuove conferme sull'allenatore. Tutto porta verso la conferma in panchina di Igor Tudor, ma nell'ultimo summit si è parlato anche del nuovo direttore sportivo con il nome di Frederic Massara che è balzato in cima alla lista delle preferenze.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il dirigente ex Milan piace tanto a Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Vecchia Signora, ed è un profilo ormai in fase di valutazione da diverse settimane. A Torino ha convinto tutti soprattutto per la sua grande esperienza all'interno del calcio italiano e potrebbe essere lui l'ultimo tassello per completare la dirigenza assieme al manager francese e a Giorgio Chiellini che lavorerebbe con lui nella stessa area.

La Juve punta su Massara come direttore sportivo

L'ex Milan non ha bisogno di presentazioni perché è un nome molto noto in Italia, seguito dalla Juventus anche nelle scorse settimane. Indipendentemente dal nome dell'allenatore scelto per la prossima stagione la dirigenza vuole puntare tutto su Massara come nuovo direttore sportivo, completando il ribaltone ai vertici cominciato con il licenziamento di Giuntoli. Comolli lo segue con attenzione e ha in mente per lui un disegno ben preciso per ricostruire il club.

Il direttore sportivo sarebbe parte di un tris: nei piani del manager francese infatti all'interno della sua area ci sarebbero anche Chiellini, oramai promosso al ruolo di dirigente, e Matteo Tognozzi che diventerà il nuovo responsabile dell'area scoutng. sarà un settore ben definito per permettere alla Juve di imbastire un mercato intelligente e ricostruire il gruppo squadra con innesti di valore.