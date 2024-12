video suggerito

Marusic salva la Lazio contro un Lecce in dieci uomini, 2-1 e 3° posto: Baroni fa festa, Giampaolo recrimina Un gol di Marusic nei minuti finali regala alla Lazio una vittoria per 2-1 sul campo di un Lecce che ha giocato in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo dopo che Castellanos aveva portato in vantaggio i biancocelesti.

A cura di Michele Mazzeo

La Lazio batte 2-1 il Lecce al Via del Mare nell'anticipo della 17ª giornata della Serie A 2024-2025 e sale momentaneamente al terzo posto in classifica. A regalare il successo a Baroni un gol del neoentrato Marusic a pochi minuti dal fischio finale che ha risolto una partita che si era complicata e non poco per i capitolini nonostante un secondo tempo giocato in superiorità numerica.

Una vittoria arrivata al termine di un match che, al termine di un primo tempo equilibrato, i biancocelesti avevano indirizzato dalla propria parte il match con l'espulsione di Guilbert (che ha parato con il braccio la conclusione a botta sicura del ‘Taty' Castellanos) e il conseguente rigore trasformato dallo stesso attaccante argentino che hanno mandato gli uomini di Baroni in vantaggio di un gol e di un uomo all'intervallo.

In avvio di ripresa però Giampaolo, senza effettuare sostituzioni, ridisegna il suo Lecce che nonostante l'inferiorità numerica trova subito il gol del pareggio con la pregevole conclusione dalla distanza di Tete Morente che non ha lasciato scampo a Provedel. A quel punto la Lazio, trascinata dai nuovi entrati Pedro e Tchaouna, prova ad aumentare la pressione offensiva per riportarsi in vantaggio creando anche qualche occasione potenzialmente pericolosa (da evidenziare il provvidenziale salvataggio in scivolata di Berisha su uno Zaccagni lanciato a rete) ma lasciando scoperto il fianco alle ripartenze dei padroni di casa rivitalizzati dall'ingresso in campo dei frizzanti Rebic e Pierret.

I biancocelesti pagano la troppa frenesia ma alla fine, ad una manciata di minuti dal fischio finale, riescono a trovare il gol che regala i tre punti grazie alla girata del neoentrato Marusic che sorprende Falcone regalando così a Baroni quella che ormai sembrava un risultato insperato. Nulla cambia infatti nei concitatissimi minuti di recupero in cui accade di tutto (dal sasso lanciato a Guendouzi e la mezza rissa scoppiata tra le panchine fino alla traversa colpita da Kaba che poteva valere il clamoroso 2-2 ai salentini). Tre punti importantissimi per la Lazio dunque che ha ottenuto un risultato che le permette di mettersi alle spalle il roboante k.o. casalingo contro l'Inter di lunedì scorso e agganciare, momentaneamente, proprio i nerazzurri al terzo posto della classifica.