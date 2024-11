Martinez prende in giro Di Gregorio per il contatto sul gol annullato all’Aston Villa: per il Dibu non era fallo

video suggerito

Emiliano Martinez ha preso in giro Michele Di Gregorio per il contatto che ha portato all'annullamento del gol che avrebbe regalato la vittoria all'Aston Villa nei minuti finali contro la Juventus. Il portiere è entrato in contatto con Diego Carlos mentre era in uscita alta e stava provando a sventare l'ultimo assalto dei Villans.

A quel punto Morgan Rogers ha insaccato nella porta vuota, dopo che Di Gregorio era stato colpito dal difensore del club inglese ed era rimasto a terra ma dopo un consulto al VAR è arrivato l'annullamento della rete. Per il Dibu, però, non era un fallo così evidente e secondo l'estremo difensore argentino il portiere bianconero ha accentuato il contatto con il suo compagno: per questo motivo, quando l'ha salutato dopo il fischio finale, ha mimato una smorfia per enfatizzare il suo comportamento.

Il Dibu, protagonista di una super parata su Conceiçao, non è nuovo a questo tipo di atteggiamento nei confronti degli avversari, quindi non stupisce che abbia voluto tenere questo comportamento dopo il fischio finale.

Il gol è stato annullato correttamente da Gil Manzano perché Carlos ha spostato il portiere italiano mentre stava intervenendo per prendere la palla in presa alta.

Emery contro tutti: "Derubati dal VAR"

Unai Emery non ha usato mezze misure nel commentare il gol che, a suo parere, sarebbe stato valido nella maggior parte dei casi in Premier League e ha insistito sul fatto che si è trattato di un "contatto molto delicato" su Di Gregorio: "Sono molto felice perché abbiamo preso un punto. Abbiamo giocato una partita molto competitiva. Stavamo dominando la partita per cercare di fare i tre punti. L'ultima azione è chiara. È l'interpretazione dell'arbitro. Sappiamo che in Inghilterra non è fallo all'80%, ma in Europa forse no. Per me è stato duro. In Inghilterra so che di solito non è fallo, perché è stato un contatto molto morbido. Ma in Europa potrebbe essere fallo. Penso che l'arbitro, all'inizio, lo abbia dato come un gol. Dobbiamo accettare la sua decisione. Abbiamo giocato una partita seria. Abbiamo giocato cercando di evitare gli errori commessi nelle ultime partite. Stavamo giocando meglio e penso che meritassimo di vincere la partita rispetto a loro".