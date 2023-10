Martinez fischiato dai tifosi francesi al gàla del Pallone d’Oro: Drogba blocca tutto con due parole Dibu Martinez fischiato dal pubblico francese al gàla del Pallone d’Oro per la parata su Kolo Muani nella finale dei Mondiali 2022: Didier Drogba blocca tutto con due parole.

A cura di Vito Lamorte

Emiliano Martinez, portiere dell’Argentina campione del Mondo e dell’Aston Villa, si è aggiudicato il Premio Yashin che è dedicato al migliore estremo difensore del mondo. Queste le parole del Dibu durante la premiazione del Pallone d'Oro 2023: "Una sorpresa, ringrazio l'Argentina e l'Aston Villa. Lo sognavo da quando ero piccolo, con i miei fratelli e mio padre. Sembrava tardi per la mia carriera, poi di fronte a Mbappè e una Francia così forte vale di più".

Il numero uno della selezione che ha conquistato la Coppa del Mondo in Qatar è stato fischiato dai tifosi francesi all'interno del Theatre du Chatelet di Parigi mentre saliva sul palco e durante la cerimonia di premiazione: Didier Drogba, che ha condotto la serata insieme a Sandy Héribert, è dovuto intervenire per interrompere un momento a dir poco sgradevole della manifestazione.

"Per favore, per favore, rispetto": sono state queste le parole usate dall'ex centravanti del Chelsea in lingua francese mentre veniva mostrato un replay della famosa parata di Martinez su Kolo Muani nella finale della Coppa del Mondo 2022 .

Il Dibu ha ricevuto il Trofeo Yashin dalle mani del padre, Alberto, che è salito sul palco in un momento della cerimonia di cui non era al corrente: per il portiere dell'Aston Villa non è mancata l'emozione per questa situazione inaspettata.

Non è la prima volta che viene selezionato per questo premio, visto che Dibu Martinez era stato nominato anche nel 2021 ma a vincere in quel caso era stato Gianluigi Donnarumma. Quest'anno ha battuto la concorrenza di Ederson, Aaron Ramsdale, Andre Onana, Thibaut Courtois e Marc-Andre ter Stegen per vincere il premio.

Il portiere della nazionale argentina ha condiviso sul suo profilo di Instagram alcune foto della cerimonia di premiazione di Parigi con la moglie Mandinha Martinez, suo padre Alberto e con i compagni di squadra dell'Albiceleste Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Lionel Messi: "Una giornata indimenticabile per me, la mia famiglia e per il popolo argentino. Congratulazioni Leo Messi per aver riportato l'Argentina in alto".