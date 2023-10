Pallone d’Oro 2023, l’orario della cerimonia e dove vedere la premiazione in TV: Messi favorito, tra i candidati Barella e Osimhen

Oggi alle ore 20:30 al Théâtre du Châtelet di Parigi si svolgerà la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2023: la 67esima edizione del prestigioso premio annuale della rivista France Football incoronerà molto probabilmente Leo Messi come miglior calciatore del mondo per la stagione 2022/2023. Per la Pulce potrebbe essere l'ottavo Ballon d'Or in carriera. La cerimonia sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 20 e in streaming gratis su MediasetPlay oltre che su Sky e Now.

Nella lista dei 30 giocatori candidati ci sarà Nicolò Barella a rappresentare l'Italia, con Osimhen e Kvaratskhelia e Lautaro Martinez che saranno invece gli ambasciatori della Serie A scelti come finalisti di questo premio. Nel corso della serata verrà assegnato anche il Pallone d'Oro femminile, il Premio Yascin per il miglior portiere e il Premio Kopa per il miglior giovane.

Dove vedere la cerimonia di premiazione del Pallone d'oro 2023 in TV e streaming: l'orario

La cerimonia avrà inizio a Parigi a partire dalle ore 20:30. Sarà possibile seguire l'intero evento in diretta tv su SkySport24 (canale 200), visibile per tutti gli abbonati Sky. L'assegnazione del Pallone d'Oro sarà trasmessa anche in chiaro gratuitamente su Canale 20. Il servizio in streaming sarà disponibile su SkyGo per chi possiede un abbonamento, mentre tutti gli altri potranno usufruire di Mediaset Play.

Chi vince il pallone d'Oro 2023: candidati e favoriti

Il candidato principale per la vittoria del premio è Leo Messi, vincitore dell'ultimo Mondiale con la sua Argentina, ma si contenderà il primo posto con Erling Haaland dopo la sua straordinaria stagione con la maglia del Manchester City. Nella lista dei finalisti spiccano il giovane Bellingham, il vincitore dell'ultima edizione Benzema, gli ex Serie A Onana e Kim oltre Salah, Saka, Kane, Lewandowski e Mbappé.

