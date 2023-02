Martinelli esulta a 20 metri dalla porta prima ancora di tirare: il portiere non c’è Durante il recupero di Aston Villa-Arsenal, Gabriel Martinelli ha segnato il definitivo 4-2 per i Gunners involandosi solitario nella metà campo avversaria con la porta sguarnita: il Dibu Martinez era da tutt’altra parte.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo il capitombolo nello scontro diretto contro il Manchester City, l'Arsenal di Arteta è tornata prepotentemente alla vittoria, in casa dell'Aston Villa con un esaltante 4-2 che però è maturato non senza difficoltà. E ha avuto il supporto inaspettato di un avversario: il Dibu Martinez che si è reso triste protagonista in occasione dei due gol con cui i Gunners hanno festeggiato i tre punti.

L'Arsenal si è ripreso immediatamente la scena della Premier League ricacciando dietro il City con il successo arrivato nel pomeriggio di sabato 18 febbraio al Villa Park di Birmingham dove gli uomini di Arteta sono riusciti ad evitare un secondo capitombolo consecutivo. Una gara delicata e difficile, iniziata nel peggiore dei modi con un doppio vantaggio dell'Aston Villa che ha chiuso sul 2-1 il primo tempo.

Poi, però ci ha pensato il portiere argentino campione del Mondo a permettere ai londinese di risalire la china. Prima su uno sfortunatissimo autogol sopraggiunto su un tiro micidiale di Jorginho che si è stampato prima sotto la traversa, poi sulla faccia del Dibu, finendo mestamente in porta per il 3-2 dei Gunners. Poi, ancora Martinez si è reso protagonista a tempo oramai scaduto, nell'ultima azione del match, portandosi nell'area di rigore avversaria nel disperato tentativo di trovare il pareggio.

Invece, proprio sugli sviluppi del corner, l'Aston Villa ha perso il possesso del pallone e ha permesso all'Arsenal di festeggiare il poker con la fuga solitaria di Gabriel Martinelli. Un assolo incontrastato, con il giocatore che ha percorso tutta la metà campo avversaria senza trovare avversari, per infilare la palla del definitivo 4-2. Facendo impazzire di gioia i tifosi dell'Arsenal presenti al Villa Park e davanti alla TV, esultando ben prima che la palla venisse calciata in porta. Un gesto plateale che ha esaltato la tifoseria londinese che si è fatta beffa dello stesso Dibu.

Mentre sui social così impazza il "volo" di Gabriel Martinelli che infiamma il popolo dell'Arsenal, i tifosi dell'Aston Villa sono furibondi con il proprio portiere. Se sull'autorete non c'era nulla da fare, vista la sfortunata carambola sulla schiena, in occasione dell'umiliazione al Villa Park, tutti si sono inferociti con l'argentino che ha deciso sull'ultimo corner di abbandonare la propria porta per andare in area avversaria, alla ricerca della gloria personale. Un gesto che è costato carissimo e che non era stato per nulla concordato.

Il tecnico dei Villans, Unai Emery ha infatti espresso tutto il proprio disappunto nel post gara, amaramente deluso dalla decisione di Emiliano Martinez di andare in area avversaria in occasione del calcio d'angolo. Una scelta sulla quale Emery non si è trovato d'accordo e alla quale si era opposto già durante la partita: "Ha deciso di andare in avanti lui stesso. Io non gli ho mai detto di provare a segnare un gol al 90°, gli ho detto invece che ero contrario", ha detto Emery a BT Sport dopo il fischio finale: "Può succedere una o due volte che un portiere segni così, ma in generale subisci più gol di quanti ne fai". Martinelli e i tifosi dell'Arsenal ringraziano.