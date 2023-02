Jorginho mette Dibu Martinez dalla parte sbagliata della storia: autogol assurdo e vince l’Arsenal Jorginho sceglie l’occasione migliore per propiziare la primo rete con l’Arsenal: il centrocampista italiano è stato decisivo nella vittoria in casa dell’Aston Villa dei Gunners, che ora sono di nuovo in vetta. Sfortunato Dibu Martinez sul tiro dell’ex Chelsea.

A cura di Vito Lamorte

Jorginho rilancia l'Arsenal. Non poteva scegliere occasione migliore l'ex centrocampista del Napoli per propiziare la prima rete con la maglia dei Gunners e rimettere in piedi una squadra che era uscita con le ossa rotte dallo scontro diretto contro il Manchester City. I ragazzi di Mikel Arteta hanno vinto in casa dell'Aston Villa per 4-2 e a far pendere la bilancia verso il club di Londra è stato il calciatore italiano con un gol nei minuti di recupero che ha riportato in vantaggio i suoi e gli ha permesso di riprendersi momentaneamente la vetta della Premier League.

L'azione è iniziata dai piedi di Ødegaard, poi la palla è arrivata a Zinchenko che ha aperto per Martinelli nella zona sinistra del campo: il brasiliano non aveva altre soluzioni, visto l'affollamento in area di rigore, che appoggiare all'indietro verso l'accorrente Jorginho.

L'ex regista del Chelsea ha lasciato partire un tiro di destro di prima intenzione che è sbattuto sulla traversa e il pallone, dopo essere carambolato sulle spalle di Emiliano Martinez, è terminato in rete facendo esplodere la gioia Gunners in campo e sugli spalti.

L'Arsenal ha dovuto sempre inseguire la squadra di Unai Emery, che ha trovato per due volte il vantaggio nella prima frazione con Ollie Watkins e Philippe Coutinho. I londinesi hanno rimesso il match in equilibrio prima con Bukayo Saka e poi con Oleksandr Zinchenko ma con il passare dei minuti sembravano sempre più in difficoltà nella fase realizzativa.

Trovare la vittoria era l'unico obiettivo possibile per i Gunners, che prima del match erano a pari punti con i rivali del Manchester City ma devono ancora recuperare una partita: questo potrebbe metterli ancora a +3 ma il vantaggio di 8 punti dilapidato in un mese avrebbe potuto buttare giù la squadra con l'età media più bassa del campionato inglese.

Nei minuti finali, però, è arrivata la svolta. Il tiro di Jorginho, la traversa e la carambola sulle spalle del Dibu: quando nessuno ci credeva più, i ragazzi di Arteta hanno dimostrato che vogliono giocarsela fino alla fine e la loro voglia e tenacia è stata premiata.

Pochi istanti prima del fischio finale è arrivata anche la rete del poker di Gabriel Martinelli, che dopo un periodo di appannamento ha ritrovato la gioia personale.

L'Arsenal torna di nuovo in vetta e continua a coltivare il suo sogno.