Marsiglia-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming: Juric punta su Lookman e Krstovic, le formazioni

L’Atalanta fa tappa al Velodrome per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: la Dea sfiderà l'Olympique Marsiglia oggi, con fischio d'inizio alla ore 21:00 e diretta TV e streaming su Sky.

La squadra di Ivan Juric è decisa a lasciarsi alle spalle la sconfitta in campionato con l’Udinese e a ritrovare slancio in Europa: dopo l’esordio difficile contro il PSG, la Dea ha reagito con una vittoria sul Club Brugge e un pari contro lo Slavia Praga, risultati che hanno riacceso l’entusiasmo. La panchina di Juric non è saldissima: il club valuterà la sua posizione dopo le sfide contro OM e Sassuolo. Situazione opposta per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che in Europa fatica a decollare: due ko con Real Madrid e Sporting Lisbona e un solo successo, quello contro l’Ajax.

Partita: Olympique Marsiglia-Atalanta

Dove: stadio Velodrome, Marsiglia

Quando: mercoledì 5 novembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Champions, fase a campionato (4ª giornata)

Dove vedere Marsiglia-Atalanta in TV: la diretta esclusiva della partita

Marsiglia-Atalanta sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva solo per abbonati sui canali di Sky e sarà trasmessa su Sky Sport (canale 252). Sarà possibile assistere al match anche grazie ai collegamenti effettuati su "Diretta Gol" della quarta giornata di Champions League

Marsiglia-Atalanta dove vederla in diretta streaming: l'orario

La partita tra le squadre di Juric e De Zerbi sarà visibile anche in diretta streaming solo gli abbonati a Sky, che potranno seguirla collegandosi alla app di Sky Go. Previo pagamento del pass sport sarà possibile vedere la sfida anche su NOW, con commenti e interviste oltre alla telecronaca dell'incontro.

Marsiglia-Atalanta, le probabili formazioni di Juric e De Zerbi

Il Marsiglia arriva all’appuntamento con diverse assenze pesanti, tra cui Gouiri, Balerdi e Kondogbia, che costringono De Zerbi a scelte quasi obbligate. In attacco spazio ad Aubameyang, supportato da Greenwood e Paixao, mentre Højbjerg sarà il faro del centrocampo e Emerson Palmieri presidierà la corsia mancina. In difesa, tocca all’ex interista Pavard completare il reparto.

L’Atalanta, invece, dovrebbe tornare a un centravanti puro: Krstovic è in vantaggio su Scamacca, ancora non al meglio. Alle sue spalle agiranno De Ketelaere e Lookman, con Bellanova e Bernasconi larghi sulle fasce. In mezzo confermata la coppia De Roon–Ederson, mentre in difesa ci sarà ancora il trio Kossounou, Hien e Djimsiti a protezione di Carnesecchi.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Egan-Riley, Aguerd; Murillo, Vermeeren, Højbjerg, Emerson; Greenwood, Paixao; Aubameyang. Allenatore: Roberto De Zerbi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.