Calcio
video suggerito
video suggerito

Marsiglia-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming: Juric punta su Lookman e Krstovic, le formazioni

L’Atalanta va a far visita all’Olympique Marsiglia per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: fischio d’inizio alla ore 21:00, diretta TV e streaming su Sky. Le formazioni di Juric e De Zerbi.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

L’Atalanta fa tappa al Velodrome per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: la Dea sfiderà l'Olympique Marsiglia oggi, con fischio d'inizio alla ore 21:00 e diretta TV e streaming su Sky.

La squadra di Ivan Juric è decisa a lasciarsi alle spalle la sconfitta in campionato con l’Udinese e a ritrovare slancio in Europa: dopo l’esordio difficile contro il PSG, la Dea ha reagito con una vittoria sul Club Brugge e un pari contro lo Slavia Praga, risultati che hanno riacceso l’entusiasmo. La panchina di Juric non è saldissima: il club valuterà la sua posizione dopo le sfide contro OM e Sassuolo. Situazione opposta per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che in Europa fatica a decollare: due ko con Real Madrid e Sporting Lisbona e un solo successo, quello contro l’Ajax.

  • Partita: Olympique Marsiglia-Atalanta
  • Dove: stadio Velodrome, Marsiglia
  • Quando: mercoledì 5 novembre 2025
  • Orario: 21:00
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta streaming: SkyGo, NOW
  • Competizione: Champions, fase a campionato (4ª giornata)

Dove vedere Marsiglia-Atalanta in TV: la diretta esclusiva della partita

Marsiglia-Atalanta sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva solo per abbonati sui canali di Sky e sarà trasmessa su Sky Sport (canale 252). Sarà possibile assistere al match anche grazie ai collegamenti effettuati su "Diretta Gol" della quarta giornata di Champions League

Leggi anche
Napoli-Como, dove vederla in TV e streaming su DAZN o Sky: le formazioni ufficiali

Marsiglia-Atalanta dove vederla in diretta streaming: l'orario

La partita tra le squadre di Juric e De Zerbi sarà visibile anche in diretta streaming solo gli abbonati a Sky, che potranno seguirla collegandosi alla app di Sky Go. Previo pagamento del pass sport sarà possibile vedere la sfida anche su NOW, con commenti e interviste oltre alla telecronaca dell'incontro.

Marsiglia-Atalanta, le probabili formazioni di Juric e De Zerbi

Il Marsiglia arriva all’appuntamento con diverse assenze pesanti, tra cui Gouiri, Balerdi e Kondogbia, che costringono De Zerbi a scelte quasi obbligate. In attacco spazio ad Aubameyang, supportato da Greenwood e Paixao, mentre Højbjerg sarà il faro del centrocampo e Emerson Palmieri presidierà la corsia mancina. In difesa, tocca all’ex interista Pavard completare il reparto.

L’Atalanta, invece, dovrebbe tornare a un centravanti puro: Krstovic è in vantaggio su Scamacca, ancora non al meglio. Alle sue spalle agiranno De Ketelaere e Lookman, con Bellanova e Bernasconi larghi sulle fasce. In mezzo confermata la coppia De Roon–Ederson, mentre in difesa ci sarà ancora il trio Kossounou, Hien e Djimsiti a protezione di Carnesecchi.

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Egan-Riley, Aguerd; Murillo, Vermeeren, Højbjerg, Emerson; Greenwood, Paixao; Aubameyang. Allenatore: Roberto De Zerbi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Juve e Napoli, due pareggi deludenti in casa: la classifica di Champions piange per entrambe
La cura Spalletti non funziona in Champions, la Juve non riesce a vincere: con lo Sporting finisce 1-1
Spalletti fiducioso dopo il pareggio con lo Sporting: "Squadra forte, con questo spirito ne vinceremo tante"
Vlahovic manda un messaggio a Tudor: "Mi manca qualcosa perché prima giocavo e non giocavo"
Il Napoli non batte l'Eintracht al Maradona: ora il cammino in Champions League diventa complicato
Conte sibillino: "Ci sarà chi deve giudicare e prendere eventualmente delle decisioni"
Hakimi in lacrime dopo un terribile infortunio: entrata orribile di Luis Diaz, espulso in PSG-Bayern
Chi è Max Dowman, il 15enne che ha fatto un esordio da record con l'Arsenal in Champions League
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views