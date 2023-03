Marotta fa chiarezza sul futuro di Lukaku: “Tornerà al Chelsea, non è quello che conoscevamo” Beppe Marotta ha parlato con chiarezza del futuro di Romelu Lukaku prima della sfida di Champions League con il Porto.

A cura di Vito Lamorte

Beppe Marotta prima della sfida di Champions League con il Porto, valida per l'accesso ai quarti di finale, ha parlato anche di mercato e del futuro di alcuni calciatori nerazzurri.

Il dirigente dell'Inter si è soffermato anche sulla situazione di Romelu Lukaku e ai microfoni di Sky ha dichiarato: "Il prestito è per una stagione, quindi al 30 giugno torna al Chelsea al di là del suo andamento. Stagione molto anomala, ma i problemi che abbiamo noi ce li hanno anche altri in relazione a chi ha giocato i Mondiali: Lukaku non è solo, pensiamo anche a Brozovic. Lukaku ancora non ritrova la forma ottimale che è la sua caratteristica principale. Non è ancora il Lukaku che abbiamo visto nelle annate precedenti".

(in aggiornamento)