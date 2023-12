Marocchi cita Maradona per esaltare Allegri: “Se lo riporti in vita fatica a fare gol alla Juve” In diretta TV parlando della quasi insuperabile difesa della Juventus, Giancarlo Marocchi ha usato un’espressione infelice: “Neanche riportando in vita Maradona si segnerebbe alla Juve”.

A cura di Alessio Morra

226 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus dopo un paio di stagioni è tornata a lottare per lo Scudetto. Il testa a testa con l‘Inter c'è già da qualche settimana. Il Napoli ha perso contatto, il Milan pure. Si è tornati indietro di qualche anno con il Derby d'Italia che vale il titolo. Due squadre che sono accomunate dalla difesa a tre e dà una grande solidità, ma da poco altro. Inzaghi ha una rosa più ampia, Allegri ha il vantaggio di non giocare le coppe. Il tecnico livornese ha una squadra compatissima che fa le sue fortune con un grande difesa, che non farebbe segnare nemmeno Maradona, così crudelmente e in modo anche brutale ha detto Giancarlo Marocchi al ‘Club'.

Che la difesa della Juve vada presa a modello è un dato di fatto. Cambiano i protagonisti, ma il risultato non si modifica. L'organizzazione è certosina. Per nove volte la Juve ha tenuto la porta inviolata, in assoluto ha subito nove gol in quindici giornate (quattro tutti insieme dal Sassuolo). Letteralmente non si passa e quando si passa c'è uno Szczesny di livello altissimo.

Gli ultimi turni di campionato costringono Allegri a gettare la maschera. Il pari con l'Inter e la vittoria sul Napoli tengono la Juve in altissimo e obbligano i bianconeri a lottare per la prima posizione. La perfezione del reparto arretrato della Juve viene analizzata a fondo e durante la puntata di ‘Sky Calcio Club' del 10 dicembre è stato un tema.

Al tavolo di Caressa l'argomento è stato trattato con tutti i crismi, la discussione è stata lunga e a un certo punto Giancarlo Marocchi è intervenuto dicendo una frase forte che è totalmente sbagliata, non solo per l'affermazione in sé, ma è lampante la mancanza di tatto. Nell'elogio della retroguardia juventina ha detto: "Anche se riporti in vita Maradona farebbe fatica a passare con quella difesa lì".

Luca Marchegiani, ex portiere di alto livello e apprezzato talent, interviene subito, quella frase di Marocchi così va a cadere. Marchegiani spiega perché la fase difensiva di Allegri rasenta la perfezione: "Non basta mettere i giocatori là per non farsi calciare in porta. Ma la Juventus non fa bene solo quello, è che negli spazi stretti hanno una grande attenzione nelle marcature, nell'anticipo, nello schermare le traiettorie di passaggio. Difendono bene, che sia bello vedere una squadra giocare così io ho qualche dubbio".

Marocchi poi proseguirà il suo discorso dicendo: "Stiamo vedendo qualcosa di mai visto: Allegri è riuscito a rendere tutti i giocatori felici di difendere, anche chi guadagna tantissimo. Addirittura a Firenze Szczesny viene ridendo davanti le telecamere e dice che hanno avuto ottantacinque minuti di difficoltà. Se escludiamo quella con il Sassuolo, hanno fatto 14 partite di un'attenzione difensiva che io non ho mai visto".