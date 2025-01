Mario Balotelli, sfogo social al veleno: “Sono ancora del Genoa… anche se qualcuno non vorrebbe”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Mancano sempre meno giorni alla chiusura del calciomercato invernale e le trattative si fanno sempre più serrate. Come le voci, i rumor e le speculazioni. Soprattutto sui nomi che accendono i riflettori degli addetti ai lavori e le fantasie dei tifosi, come quello di Mario Balotelli, arrivato a Genoa a campionato in corso da svincolato sotto Gilardino e finito in un cantuccio, da emarginato, con la gestione Vieira con cui non ha praticamente mai visto il campo. Titoli di coda? No, ed è lo stesso SuperMario a sfogarsi sui social con una storia al veleno, diretta al punto: "Per favore non incominciate, sono ancora del Genoa. Anche se qualcuno non vorrebbe".

La storia Instagram di Mario Balotelli: "Per favore, non cominciate"

Una frase che chiarisce la volontà di non muoversi da sotto la Lanterna rossoblù, ma anche il disagio di una situazione che non potrà durare a lungo. C'è la voglia di riscatto, appare evidente, ma le parole sapientemente utilizzate, sono più che sibilline. Il pensiero di Balotelli arriva preciso e chiaro, senza fronzoli, bianco su nero: "Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò" ha scritto Balotelli, "Sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe. Ma ho rispetto soprattutto dei TIFOSI e poi della ‘società'".

Balotelli e le voci insistenti di mercato: Bari e Trapani le ultime a richiederlo

Uno ‘sfogo' che arriva nelle ore successive alle ultime voci che lo vorrebbero lontano dal Genoa e dalla Serie A, con i rossoblù attivi sul fronte attacco. E con diversi club di seconda e terza fascia pronti a scommettere di nuovo su di lui, malgrado tutto. Come il Bari, che si sarebbe mosso per vie ufficiali con la società rossoblù o il Trapani che ha sondato il terreno, offrendogli una opportunità a braccia aperte. Ma restano solamente rumor di un mercato che offre spunti su cui discutere e confrontarsi, nulla più. Perché da Genova – al momento – tutto tace anche se la situazione è tutt'altro che chiara e delineata.

Il messaggio social di Balotelli, omissioni e virgolette che fanno rumore

Il messaggio di Balotelli non nasconde un malcelato disagio e non potrebbe essere altrimenti per un giocatore oramai a tempo indeterminato nel ritrovare la propria dimensione e che solo qualche mese fa aveva scommesso sul rilancio a Genova, col Genoa di Gilardino. Che poi è stato esonerato per far spazio a Vieira, con cui SuperMario ha trascorsi tutt'altro che pacifici. E le statistiche e la realtà confermano che l'eventuale scintilla non si è di certo riaccesa: in 3 mesi in rossoblù ha giocato in totale meno di un'ora. E non appare un caso che nel suo sfogo social confida la propria fiducia "soprattutto" nella tifoseria, senza alcun minimo accenno a squadra o tecnico, relegando la "società" – recentemente passata di mano in mano fino all'attuale proprietario, l'imprenditore rumeno Dan Sucu che ha acquistato le quote di maggioranza (pari al 77%) del club per circa 45 milioni di euro – tra due rumorosissime virgolette.