Calciomercato, news di oggi in diretta: il Napoli ci prova per Garnacho, Juve su Kelly e Veiga. Milan, c’è Walker. Inter-Sucic: si fa a giugno

Le ultime notizie di calciomercato di oggi martedì 21 gennaio 2025 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Il Napoli vuole Garnacho per sostituire Kvaratskhelia e oggi incontro il Manchester United. Danilo arriverà dopo la partita degli azzurri contro la Juventus. I bianconeri lavorano per due colpi in difesa, in attesa dell'ufficialità di Kolo Muani (dovrebbe arrivare mercoledì): si tratta di Kelly del Newcastle e Veiga del Chelsea. Il Milan chiude Walker e sonda Joao Felix: Emerson Royal può già lasciare i rossoneri, piace in Turchia e in Premier League. L'Inter ha l'accordo per Sucic: l'operazione si fa a giugno.

La Roma ha chiuso per Rensch con l'Ajax e sta per prendere Gollini ma Ryan non ha superato le visite mediche: può saltare il passaggio al Lens. Il Torino batte la concorrenza della Lazio e si aggiudica Casadei dal Chelsea.

06:00 Calciomercato Juve, si lavora su Kelly e Veiga per rinforzare la difesa di Thiago Motta La Juventus sta lavorando per rinforzare la difesa e le piste più calde riguardano Lloyd Kelly del Newcastle e Renato Veiga del Chelsea. Si tratta di due nomi interessanti e che darebbero delle possibilità in più a Thiago Motta per lavorare sul reparto difensivo. Veiga piace molto al Borussia Dortmund, che ha già avanzato un’offerta di prestito ufficiale mentre i bianconeri ancora no. Intanto la Vecchia Signora resta in attesa che si risolva la questione Kolo Muani: si dovrebbe risolvere tutto nella giornata di mercoledì. In questo modo il francese sarà a disposizione per Napoli-Juve. A cura di Vito Lamorte 05:30 Calciomercato Napoli, Garnacho prima scelta per sostituire Kvara: oggi incontro con lo United Alejandro Garnacho è sempre la prima scelta per sostituire Kvara in questa sessione di mercato. Gli azzurri incontrano oggi il Manchester United per capire come e se si può intavolare la trattativa per portare l'esterno argentino ai piedi del Vesuvio. I Red Devils chiedono 7o milioni, il Napoli non vorrebbe andare oltre i 50. Danilo arriverà in azzurro dopo Napoli-Juventus: il difensore brasiliano si libererà dopo il big match del prossimo turno e poi ci saranno le ufficialità. A cura di Vito Lamorte 05:00 Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi martedì 21 gennaio Il Napoli vuole Garnacho e oggi incontro il Manchester United per intavolare l'operazione. La Juventus lavora per due colpi in difesa: Kelly del Newcastle e Veiga del Chelsea. Il Milan può chiudere nelle prossime ore Kylie Walker e punta Joao Felix. L'Inter ha l'accordo verbale per Sucic: si aggregherà alla squadra di Inzaghi per il Mondiale per Club negli USA. Il Torino si aggiudica Casadei dopo il duello con la Lazio. A cura di Vito Lamorte