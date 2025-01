video suggerito

Balotelli già scaricato dal Genoa dopo aver giocato solo 56 minuti: hanno preso il nuovo attaccante

Mario Balotelli è sempre più lontano dalla permanenza al Genoa. L'avventura di Super Mario al Grifone è ai titoli di coda e il club rossoblù ha già l'accordo con un altro attaccante. L'ex punta di Inter, Milan e Manchester City, dal suo arrivo a fine ottobre, ha giocato solo 56 minuti in sei partite e il cambio di allenatore non ha fatto bene a Mario, che si è ritrovato sempre più indietro nelle gerarchie.

Si è parlato molto sua assenza nella trasferta di Roma ma Balotelli ha accusato, ufficialmente, un problema muscolare che gli ha impedito di allenarsi con i compagni e non è stato convocato per questo motivo: altre ricostruzioni parlano di tensioni tra il club e l'entourage del calciatore, ma non abbiamo avuto riscontri in merito a questa situazione.

Balotelli-Genoa ai saluti: pronto un altro attaccante per Vieira

L'avventura di Mario Balotelli al Genoa sembra ormai giunta ai titoli di coda. Il rapporto tra il calciatore e l'allenatore non si è mai ricucito e l'attaccante italiano si è ritrovato sempre più indietro nelle gerarchie. Si era parlato di un ritorno al Monza, ma Galliani ha smentito questa ipotesi, e Mario non ha preso in considerazione la richiesta dal Bari perché non vorrebbe scendere in Serie B.

Intanto, però, il Genoa ha trovato l'accordo con Maxwell Cornet del West Ham: il calciatore ivoriano, con passaporto francese, era in prestito al Southampton e per la seconda parte di stagione si trasferirà in Serie A agli ordini di Patrick Vieira.

Inoltre, nelle scorse ore il quotidiano Il Secolo XIX ha riportato l'interesse per Bamba, Sulemana, Borges e Soulé: tutti nomi che farebbero scalare ancora di più Balotelli nelle gerarchie dell'allenatore francese, con cui i rapporti non sono mai stati floridi dai tempi del Nizza.

Il capitolo uscite in casa rossoblù vede protagonisti anche Marcandalli e Gollini, con quest'ultimo che sembra sempre più vicino alla Roma. Se il portiere ex Atalanta e Napoli dovesse andare via, dovrà essere inserito in rosa un ‘dodicesimo', visto che Leali è il titolare fisso della porta del Grifone.