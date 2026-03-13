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Mariano Soso furioso con l’arbitro per il rigore: scontro negli spogliatoi ripreso in video

Furia Mariano Soso contro l’arbitro dopo il rigore dubbio in Defensa y Justicia-Central Cordoba. Le telecamere filmano le pesanti urla negli spogliatoi.
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A cura di Marco Beltrami
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Mariano Soso è andato sul personale. L'allenatore del Defensa y Justicia, squadra che milita nel massimo campionato argentino, non ci ha visto più dopo la partita contro il Central Cordoba. Tutta colpa di un calcio di rigore molto contestato che ha sollevato polemiche a non finire facendo infuriare il tecnico argentino sorpreso negli spogliatoi a inveire contro l'arbitro.

Perché Mariano Soso ha protestato con l'arbitro

La partita si è chiusa 1-1 proprio in virtù di una scelta molto dubbia del direttore di gara Bryan Ferreyra. L'attaccante uruguaiano Michael Santos si è lasciato andare in area di rigore dopo un contatto leggerissimo con il difensore avversario Emanuel Amor. L'arbitro inizialmente aveva fatto proseguire l'azione, ma poi ecco l'intervento del VAR. Gli addetti alla moviola hanno invitato Ferreyra all'on-field review e qui è arrivato il dietrofront con l'assegnazione del penalty, che ha portato poi al definitivo pareggio della formazione del Central.

Le telecamere immortalano lo scontro negli spogliatoi

Una delusione infinita per Soso e i suoi giocatori che non hanno digerito l'episodio e hanno protestato prima in campo e poi nella pancia dello stadio Norberto Tito Tomaghello. Le telecamere presenti negli spogliatoi hanno registrato l'incontro tra l'allenatore del Defensa y Justicia e il direttore di gara, scortato nella sua stanza.

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Il tecnico incontenibile ha iniziato a inveire contro di lui, tirando in ballo anche la sua famiglia: "Non hai dignità, vecchio! Non puoi passare attraverso una cosa del genere senza dignità, è questo che ti succede! Che cosa ti succede dentro? Che succede alla tua gente, alla tua famiglia? Che cosa? Chieditelo, perché è la cosa più dura di tutte. Non è giusto che tu venga ad insultare la mia gente e non metterti a fare la morale. Sei distrutto, non riesci a sostenere il mio sguardo". Gli addetti ai lavori hanno dovuto trattenerlo, ma il rischio di una stangata è dietro l'angolo soprattutto se il referto dovesse essere pesante.

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