Maresca scopre le cessioni del Chelsea tramite messaggio: la gestione del mercato è surreale

L'obiettivo numero uno del Chelsea in questa sessione di calciomercato è quello di snellire la rosa e piazzare finalmente tutti gli esuberi, così da dare nelle mani di Enzo Maresca una squadra funzionale e libera dai problemi che l'hanno oppressa nelle ultime stagioni. Dopo aver vinto Conference League e Mondiale per Club l'allenatore italiano vuole rilanciare i Blues anche in Premier League e per questo nel corso della preparazione estiva sta scegliendo con cura i titolari sui quali puntare: le alternative ci sono, specialmente in attacco, e non deve preoccuparsi dei profili in uscita che sono un lavoro gestito esclusivamente dai dirigenti.

In conferenza stampa ha raccontato il modo piuttosto insolito con il quale vengono gestite le cessioni. Il Chelsea comunica con lui tramite messaggio, scrivendogli il nome del giocatore e la squadra di destinazione, spesso addirittura il giorno dopo la sigla dell'accordo. Non c'è una strategia studiata a tavolino in sinergia, ma l'allenatore si preoccupa soltanto di allenare il gruppo di titolari e riserve senza pensare a tutto il resto.

Il Chelsea vende i giocatori tramite messaggio

Con una rosa così ampia è impossibile dare tutto nelle mani di Maresca: nella scorsa stagione il Chelsea aveva a libro paga 46 giocatori, il doppio di quelli che servono per affrontare campionato e coppe. Gli esclusi erano tanti e negli anni passati la situazione ha rappresentato un enorme problema che ha penalizzato la squadra in termini di risultati. Con due trofei internazionali portati a casa gli inglesi hanno gettato le basi per una grande ricostruzione che avviene tutta senza il coinvolgimento diretto dell'allenatore per quanto riguarda il mercato in uscita. Per esempio il tecnico ha saputo della cessione di Ugochukwu al Burnley solo il giorno dopo la firma dell'accordo, con un messaggio.

Il mercato viene gestito tutto via SMS e Maresca semplicemente prende atto di ciò che accade, come ha raccontato in conferenza stampa: "Ricevo questo tipo di notizie dal club perché non presto attenzione a chi si allena e deve andarsene. Mi concentro solo su come preparare la sessione, su come vincere le partite". Dunque l'italiano non si cura dei giocatori che si allenano a parte e che sono considerati esuberi: il Chelsea sta cercando di sfoltire il gruppo per regalargli una rosa più gestibile e questo tipo di situazioni vengono gestite solo dai dirigenti e comunicate con un freddo messaggio, un caso più unico che raro tra le grandi squadre europee.