Maresca sbotta: “Se vuoi posso dirlo in italiano, spagnolo, francese o inglese. Sono stato chiaro”

Dopo aver ritrovato il successo in Premier League, l’allenatore del Chelsea si era sfogato dicendo una frase che non era passata inosservata. Con la stampa non è voluto tornare sull’argomento dando una risposta criptica: “Parlo molto bene l’italiano, la mia lingua, lo spagnolo, il francese e l’inglese. Credo di essere stato chiaro”.

Enzo Maresca è da un anno e mezzo l'allenatore del Chelsea. Ha svolto un lavoro mostruoso. Ha preso una squadra con una cinquantina di giocatori, l'ha svecchiata, l'ha riportata in Champions League e en passant ha vinto pure due trofei. Questa è una stagione mista, perché è d'assestamento ma anche di sogno di vittorie per i Bleus, che nelle ultime settimane sono inciampati un paio di volte. L'allenatore è finito nel mirino della critica e forse ha sentito un'aria molto strana. A tutto ciò ha risposto con una frase criptica che però aveva un significato precisissimo.

"Le 48 ore peggiori da quando sono al Chelsea"

La vittoria secca sull'Everton, battuto 2-0 nell'ultimo turno di Premier League oltre che i tre punti ha dato ossigeno a Maresca, che ha cancellato voci, rumors, spifferi e sensazioni inspiegabilmente negativi. Subito dopo il vittorioso incontro del Chelsea, il tecnico campano aveva detto che le 48 ore che avevano preceduto la partita erano state le peggiori da quando era entrato a far parte del club e che i suoi calciatori avevano vissuto giorni complicati perché molte persone non li avevano sostenuti. Non ha aggiunto nulla a quelle parole. Ma delle spiegazioni gli sono state chieste prima della sfida di Carabao Cup con il Cardiff.

"Parlo molto bene l'italiano, lo spagnolo, il francese e l'inglese"

Maresca ha cercato un abile dribbling ed è riuscito a realizzarlo rispondendo a chi gli chiedeva se quelle parole erano riferite ai dirigenti del club londinese. Con classe, simpatia e un sorrisetto beffardo ha detto: "Se voglio posso provare a dirtelo in italiano, che parlo molto bene, è la mia lingua, in spagnolo, che parlo bene, in francese, che parlo altrettanto bene, e l'inglese, più o meno bene. Credo di essere stato chiaro in quello che ho detto. Quando voglio dire qualcosa, sono abbastanza chiaro. Ho detto quello che ho detto dopo la partita. È finita. Rispetto i media, rispetto le persone. Non ho nulla da aggiungere".

I rumors dall'Inghilterra sullo sfogo di Maresca

La sconfitta subita con l'Atalanta in Champions League ha evidentemente ha avuto degli strascichi polemici all'interno della società. In Inghilterra si è detto e scritto che la sfuriata di Maresca sia in realtà un messaggio preciso per i dirigenti del club Paul Winstanley e Laurence Stewart. Parrebbe ci sia anche tensione con il comproprietario Behdad Eghbali. I media inglesi sostengono che Maresca pretendesse un supporto maggiore da parte della società, come quello che hanno avuto in momenti difficili delle rispettive avventure sia Arteta che Klopp.