Maresca ha rifiutato 15 milioni dal Chelsea dopo l’addio: perché non ha voluto la buonuscita

La frattura tra Enzo Maresca e il Chelsea non si è richiusa e l'allenatore ha scelto di dare le dimissioni nel bel mezzo della stagione, pochi mesi dopo aver portato a casa la Conference League e il Mondiale per club. L'addio è stato repentino e per molti inspiegabile, ma si è concretizzato dopo settimane di grandi contrasti che hanno sgretolato la fiducia tra le due parti: l'allenatore era così esasperato che ha lasciato il club rinunciando alla buonuscita da 15 milioni di euro che gli sarebbe spettata.

Secondo quanto riportato dal Sun l'italiano avrebbe rifiutato il risarcimento a causa della frustrazione ormai ingestibile che lo ha portato a chiedere l'addio prima ancora di essere sollevato dall'incarico. La sua avventura si è conclusa di comune accordo con la società che non gli darà i soldi restanti del suo contratto: la rabbia era alle stelle e ha preferito non concordare la buonuscita ma di andare via il prima possibile.

Maresca ha lasciato il Chelsea a metà stagione per fratture interne con la società

Le accuse del Chelsea a Maresca

Prima dell'inizio del campionato nessuno si sarebbe aspettato un divorzio così violento, fatto di astio e di accuse da una parte e dall'altra. Maresca sarebbe stato bacchettato per la sua "immaturità emotiva", soprattutto dopo lo sfogo ai microfoni dopo la sconfitta di Champions League contro l'Atalanta. Quella è stata la mossa decisiva che ha fatto crollare il progetto e che ha portato qualche settimana dopo all'addio, praticamente a costo zero.

L'allenatore italiano ha preferito non discutere i termini del suo contratto e ha dato le dimissioni, rinunciando potenzialmente ai 15 milioni di euro che avrebbe potuto ricevere come buoniscita. Ha accettato di andare via senza essere licenziato, anche se i Blues hanno sottolineato che la decisione è stata reciproca perché nessuno voleva più continuare per questa squadra: il Chelsea non gli dovrà nessun risarcimento, risparmiando così qualche milione da investire per il nuovo nome in panchina.