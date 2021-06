Marek Hamsik è un nuovo giocatore del Trabzonspor. L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso un video pubblico dallo stesso club turco attraverso i propri canali ufficiali. Lo slovacco ha dunque lasciato la Svezia e il Goteborg dopo soli quattro mesi per vivere una nuova esperienza calcistica in Turchia. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con un ingaggio pari a 3 milioni di euro a stagione. L'ex capitano del Napoli aveva firmato a marzo scorso un contratto fino al 31 agosto 2021 con il Goteborg. Hamsik ha anche un'opzione sul prolungamento e un "regalo" alla firma da 700mila euro.

Di lui si era anche parlato di un possibile ritorno allo Slovan Bratislava, ovvero la società che gli aveva permesso di lanciarsi nel calcio professionistico ben 17 anni fa. Oggi il 33enne slovacco, dopo essere stato una bandiera del Napoli di Aurelio De Laurentiis per diversi anni, facendo rinascere il club dal punto di vista della credibilità e della forza in Italia e in Europa, prima del suo ritorno in Europa, aveva giocato due anni in Cina al Dalian Pro collezionando ben 45 presenze, 5 gol e 4 assist. Poi il la Svezia e il Goteborg e quel solo gol realizzato in 6 partire giocate con il club. Oggi la sua nuova avventura in Turchia.

In Turchia non aspettavano altro che l'annuncio ufficiale. Hamsik era già promesso al Trabzonspor qualche settimana fa. Oggi il video sui canali del club turco che confermano la chiusura della trattativa. ‘Gladyator' si legge nella didascalia del Trabzonspor a corredo del filmato che mostra la maglia del club turco con il numero 17 sulle spalle e il nome di Hamsik stampato sulla maglietta. Un giocatore con l'elmetto e la spada attraversa il tunnel degli spogliatoi fino a guadagnare il terreno di gioco dello stadio di casa del Trabzonspor. Un'immagine che ha fatto letteralmente impazzire di gioia il popolo turco pronto ad accogliere il suo nuovo top player.