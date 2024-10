video suggerito

Marcus Thuram sa già per chi farà il tifo suo padre in Inter-Juve: “C’è il fratello più piccolo” Marcus Thuram sorride quando gli chiedono per chi tiferà suo padre nel derby d’Italia: per lui la risposta è scontata, dato che Lilian non ha mai nascosto le sue simpatie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il conto alla rovescia per Inter-Juventus può ufficialmente cominciare: finiti gli impegni in Champions League è tempo di pensare al derby d'Italia, una partita speciale per la famiglia Thuram che si ritrova per la prima volta divisa dai colori delle due squadre. Da una parte Marcus, trascinatore dell'Inter e autore del gol vittoria contro lo Young Boys, dall'altra il giovanissimo Khéphren che sta trovando sempre più spazio a centrocampo nella sua esperienza alla Juve. In mezzo c'è papà Lilian che proverà a essere spettatore imparziale di questo scontro diretto tra i due figli che si giocano anche un pezzo della lotta Scudetto.

Ma secondo l'attaccante nerazzuro il tifo dell'ex giocatore non sarà poi così nascosto: Thuram Senior non ha mai nascosto la passione per una squadra in particolare e durante l'intervista a SkySport Marcus ha dichiarato divertito che sa benissimo per quale dei due fratelli farà il tifo suo padre.

Thuram scherza sul tifo del padre prima di Inter-Juve

La sfida sarà delicatissima perché in ballo c'è la possibilità di staccare gli avversari per la corsa allo Scudetto. Juve e Inter si giocano tanto, ma la partita è ancora più speciale per i tre Thuram che sono coinvolti in una partita in famiglia: tra il presente e i trascorsi storici questo scontro significa tanto per loro e Lilian avrà la soddisfazione di vedere i suoi figli impegnati uno contro l'altro, un'emozione grandissima per lui che da ex calciatore ha lasciato un segno proprio sulla Serie A.

Per chi farà il tifo? Su questo il nerazzurro Marcus non ha alcun dubbio: "Per la Juve, è sicuro". Lo dice divertito, senza trattenere la risata per questa risposta che va a suo discapito. Ma poi fornisce anche la motivazione: "Ci sta, è la squadra del fratello più piccolo. E poi papà ha giocato per la Juve, lui è juventino". Si sa che per i suoi trascorsi da giocatore l'ex bianconero è rimasto affezionato alla Juve e non ha mai nascosto la simpatia, neanche ora che è diventata una questione di famiglia.