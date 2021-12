Marcos Alonso ferma Watford-Chelsea e salva la vita ad un tifoso colpito da infarto Durante la gara di Premier League tra Watford e Chelsea il calciatore Marcos Alonso dal campo si è accorto che uno spettatore presente sugli spalti era rimasto vittima di un malore e ha immediatamente allertato il personale medico dello stadio che ha potuto così soccorrere immediatamente l’uomo. La gara è stata sospesa per 25 minuti, fino a quando cioè il tifoso non è stato stabilizzato e trasportato in ospedale.

A cura di Michele Mazzeo

La gara di Premier League tra il Watford di Claudio Ranieri e il Chelsea di Tuchel poteva costare cara ad un tifoso di casa accorso al Vicarage Road per assistere al match di campionato che vedeva opposto la propria squadra ai campioni d'Europa in carica. Quanto mai provvidenziale per lui è stato l'intervento del calciatore dei Blues Marcos Alonso che ha avuto un ruolo determinante affinché l'uomo, colpito da un improvviso arresto cardiaco, fosse immediatamente soccorso, stabilizzato e portato poi in ospedale.

Tutto succede al minuto 14′ del primo tempo quando in campo il gioco è momentaneamente fermo per l'infortunio di Adam Masina. A quel punto il laterale spagnolo ex Fiorentina si è accorto che sulle tribune stava succedendo qualcosa di grave e immediatamente ha allertato il personale medico presente sugli spalti consentendo così al tifoso di ricevere rapidamente le cure.

In seguito a ciò le due squadre sono state mandate negli spogliatoi con la partita che è stata sospesa. In questo lasso di tempo il tifoso, grazie al quanto mai provvidenziale intervento di Marcos Alonso, è stato soccorso dai paramedici tra la disperazione degli altri spettatori seduti lì vicino in tribuna. Le compagini sono poi rientrate in campo per riprendere la gara dopo 25 minuti, quando cioè l'uomo che ha avuto il malore è stato stabilizzato e trasportato in ospedale. Non è la prima volta che un calciatore spagnolo di fatto sia determinante nel salvare la vita ad un tifoso durante una gara di Premier League, prima di Alonso infatti lo stesso aveva fatto Sergio Reguilón durante la sfida tra Newcastle e Tottenham.