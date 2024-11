video suggerito

Marcelo cacciato dal Fluminense dopo lo scontro con Mano Menezes: “La verità come il sole, uscirà” Epilogo amarissimo per Marcelo al Fluminense con la risoluzione del contratto a seguito delle frizioni col tecnico Mano Menezes, culminate con il confronto a bordo campo nel finale della gara contro il Gremio. “Ho vissuto un periodo magnifico” ha scritto il brasiliano via social, “la verità verrà a galla” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'avventura di Marcelo al Fluminense si è interrotta improvvisamente e nella maniera più impensabile: lo strappo è avvenuto nel finale del match col Gremio, quando il tecnico Mano Menezes ricaccia via in panchina il brasiliano che stava per entrare in campo. Momenti di altissima tensione che l'allenatore aveva così risolto: "Ho sentito cose che non mi sono piaciute, risolveremo la questione internamente". Poi la rescissione del contratto e le parole via social di Marcelo: "La verità è come il sole. Uscirà sempre".

Marcelo saluta i tifosi, contratto rescisso col Fluminense tra le polemiche

A distanza di pochi giorni dal confronto accesissimo a bordo campo con il proprio allenatore, Mano Menezes, il club ha deciso di rescindere il contratto, con un comunicato in cui sostiene "l'accordo tra le parti" quando la realtà appare differente, per le successive dichiarazioni dello stesso Marcelo che mai avrebbe voluto abbandonare il club della sua infanzia.

Così il 36enne ex Barcellona è tornato a parlare della su recente avventura al Fluminense, via social. "Ho vissuto un periodo magnifico. Quasi due anni fa ho deciso di ritornare, motivato dal legame sentimentale che ho con il club. Ho partecipato a momenti indimenticabili, come la vittoria della prima Libertadores del Fluminense. Il mio nome sarà immortalato nel rinnovato Marcelo Vieira, lo Stadio, il luogo dove ogni giorno si allenano i nostri giovani.

Voglio ringraziare mia moglie e i miei figli per essere sempre stati al mio fianco e per tutto il sacrificio che hanno fatto per me e ringrazio anche tutti coloro che hanno reso unico questo momento: Presidente, dipendenti e colleghi ai Tricolores per il loro sostegno. Porterò sempre il Fluminense nel mio cuore". Poi la stoccata finale: "La verità, come il sole, uscirà sempre".

Cos'era accaduto con Mano Menezes a bordo campo al Maracanã

Il "fattaccio" era accaduto nel finale di partita tra Fluminense e Gremio, al Maracanã poi finita 2-2 quando al 90′ il tecnico Flu Mano Menezes aveva chiamato Marcelo perché contribuisse con la sua esperienza a gestire i minuti conclusivi. Una decisione che al momento del cambio lo stesso tecnico ha annullato, rispedendo a spintoni il giocatore verso la panchina: una scena alquanto imbarazzante, sotto gli occhi dei propri tifosi, che ha scatenato polemiche. "Ho sentito qualcosa che non mi è piaciuto" dirà poi l'allenatore, " e ci ho ripensato".

Il "qualcosa" sembrerebbe essere stata una tensione precedente tra i due, con Marcelo che al momento della sostituzione avrebbe detto a Menezes: "Non mi toccare, non toccarmi". Menezes aveva confermato che la questione si sarebbe risolta lontano da telecamere e microfoni: "La risolveremo internamente". Con la rescissione del contratto e la "verità" che Marcelo attende venga a galla.