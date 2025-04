video suggerito

Bellucci tira indietro la mano prima di salutare Dzumhur: brutte scene a Madrid dopo le polemiche Il match perso da Bellucci contro Dzumhur è stato contraddistinto dalle polemiche dopo le lamentele ripetute del bosniaco. Al momento della stretta di mano la resa dei conti. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Masters 1000 Madrid di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La partita tra Bellucci e Dzumhur sarà ricordata come una delle più tese del torneo di Madrid. Questo soprattutto per merito del tennista bosniaco, che si è mostrato molto nervoso sin dall'inizio e ha chiesto a più riprese l'intervento del supervisor dopo polemiche infinite con l'arbitro e anche con l'avversario. In un'occasione però Bellucci lo ha messo a posto, anche se poi a fine match c'è stata una brutta scena con una sorta di "finta" del giocatore azzurro uscito sconfitto.

Dzumhur polemico e nervoso, prova ad irretire Bellucci

Il momento più particolare della sfida si è concretizzato in avvio di secondo set, dopo che Dzumhur si era fatto sentire a più riprese. Polemica forte già in avvio da parte del tennista numero 63 del mondo per una palla che a suo dire era stata valutata in malo modo anche dal mezzo elettronico. Prima i colpi ripetuti con la racchetta a sfiorare la terra rossa, e poi il botta e risposta con il giudice di sedia con tanto di richiesta dell'ufficiale superiore. Tutto inutile, visto che l'occhio di falco era stato molto "chiaro".

Il caso del servizio da sotto e la richiesta del Var

Nel secondo parziale poi ecco la furbata di Moutet che ha sorpreso Bellucci con un servizio da sotto. Il tennista azzurro però ha spiegato di non essere pronto per la risposta, una teoria confermata dall'arbitro che ha dato ragione a Mattia annullando di fatto il punto del bosniaco. Nuove proteste da parte del 32enne di Sarajevo che per diversi minuti ha cercato di convincere il giudice di sedia senza però fortuna.

Leggi anche Sinner numero uno al mondo per un anno: gli scenari con Alcaraz e Zverev verso il Roland Garros

Bellucci dal canto suo non ha fatto una piega sicuro della sua posizione confermata anche dal fatto di aver alzato la racchetta per chiedere appunto a Dzhumur di aspettare. Nel game successivo però ecco la vendetta da parte del 66° giocatore della classifica ATP che ha piazzato lui l'underarm serve portando a casa il punto. E qui Dzumhur è nuovamente "impazzito", sottolineando come questa volta fosse stato lui a non essere pronto. Come è andata a finire? È stato utilizzato il VAR, per vedere se il bosniaco stesse o meno guardando Bellucci al momento del servizio. Le immagini non hanno lasciato dubbi, dando torto a Dzumhur.

Caos al momento della stretta di mano tra Bellucci e Dzumhur

Una bella rivincita, con la resa dei conti definitiva arrivata al momento dello scambio dei saluti dopo la vittoria di Dzumhur in rimonta. Bellucci quando doveva stringere la mano all'avversario ha fatto una finta: prima ha tirato indietro la mano e poi ha fatto immediatamente dietrofront, come se volesse prendere in giro il vincitore. Quest'ultimo non ha più voluto saperne ed è tornato in panchina senza più accettare il cinque dall'azzurro. Un finale decisamente brutto