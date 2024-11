video suggerito

Marcelo sta per entrare, poi viene cacciato via da Mano Menezes: caos al Fluminense Esplode la tensione al Fluminense nel finale del match col Gremio, il tecnico Mano Menezes ricaccia via in panchina Marcelo che stava per entrare in campo: "Ho sentito qualcosa che non mi è piaciuto e ho cambiato idea. Risolveremo la questione internamente".

A cura di Paolo Fiorenza

Caos al Fluminense nei minuti finale del match della 32sima giornata del campionato brasiliano, che ha visto la squadra carioca affrontare al Maracanã il Gremio. Una partita da centro classifica, con un occhio rivolto alle spalle verso la non distante zona retrocessione, mentre Botafogo e Palmeiras si contendono il titolo 2024, 25 punti più su. La sfida è finita 2-2, ma in queste ore in Brasile – più che del risultato – si sta parlando di quanto avvenuto al 90′, quando l'allenatore del Flu Mano Menezes è stato coinvolto in uno scontro a bordo campo con Marcelo, che aveva chiamato dalla panchina per entrare sul risultato di 2-1: serviva gente esperta per conservare la vittoria e dunque il tecnico ha pensato bene di affidarsi al 36enne ex Real Madrid.

Lo scontro tra Mano Menezes e Marcelo a bordo campo: il terzino rimandato in panchina

Le cose tuttavia hanno preso una piega inaspettata, rivelando una certa tensione nello spogliatoio del Tricolor: nel momento in cui Mano è stato raggiunto da Marcelo lungo la linea laterale per rimpiazzare Lima, le immagini hanno mostrato l'ex CT del Brasile cambiare bruscamente espressione e restare turbato dalla breve conversazione avuta col terzino sinistro. La situazione è diventata improvvisamente tesa quando il tecnico, visibilmente arrabbiato, ha annullato la sostituzione e gridato "non entra!", ricacciando via in panchina l'esperto calciatore, titolare di una bacheca sterminata di trofei, tra cui 5 Champions League.

Marcelo è tornato in panchina con un'espressione seria, mentre Mano ha optato per l'attaccante John Kennedy al posto del terzino. Una decisione che ha avuto un prezzo: qualche minuto dopo – addirittura al 99′ – il Gremio è riuscito a pareggiare con un rigore realizzato da Reinaldo. La frustrazione a quel punto è esplosa sulla panchina del Fluminense, col solito Felipe Melo che ha finito per essere espulso dopo aver protestato vigorosamente contro l'arbitraggio.

"Ho sentito qualcosa che non mi è piaciuto e ho cambiato idea. Risolveremo la questione internamente"

"Stavo per mettere Marcelo in quel momento – ha poi detto nel dopo partita il tecnico – ma ho sentito qualcosa che non mi è piaciuto e ho cambiato idea. Ho messo John Kennedy come ala, è un giocatore forte che ti dà una via d'uscita. Non credo che la squadra abbia avuto problemi con il suo inserimento, non è facile entrare in quel momento della partita. Non è entrato per risolvere nessun problema, è entrato per mantenere quello che avevamo. E mancavano due o tre minuti. Quando metti un giocatore negli ultimi minuti, gli dici che deve chiudere la partita – ha poi aggiunto Mano riguardo Marcelo – Il giocatore lo sa. Ma risolveremo la questione internamente".