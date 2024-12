Manuela Giugliano vede un’avversaria con una scritta sul braccio: non sapeva come chiederlo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'ultima tornata delle nazionali femminili del 2024 ha lasciato con sé una bella storia: è quella che vede coinvolte Elisa Senss, centrocampista della Germania sconfitta dall'Italia nell'amichevole di lunedì, e Manuela Giugliano che pochi mesi fa è diventata la prima azzurra ad aver ricevuto la nomination per il Pallone d'Oro. La tedesca non ha mai nascosto l'ammirazione per la sua avversaria e la partita è diventata l'occasione giusta per provare a realizzare un piccolo sogno nonostante la barriera linguistica.

Le differenze alla fine non sono state un grande problema e quando la centrocampista ha pensato di chiedere la maglia all'italiana si è inventata un metodo bizzarro ma di sicuro efficace. È arrivata dalla Giugliano con una scritta sul braccio, probabilmente copiata da qualche traduttore, per chiederle di scambiare la maglia e ha ottenuto il suo prezioso bottino che è stato subito sfoggiato sul web.

Senss scrive un messaggio sul braccio per Giugliano

La richiesta è delle più semplici e scontate che si possano fare dopo la partita. Senss avrebbe voluto scambiare la sua maglia con Giugliano, una delle calciatrici che ammira di più, ma la differenza linguistica rappresentava un vero problema dato che la centrocampista non aveva la minima idea di come presentare la sua richiesta all'avversaria. Ed ecco che alla fine è arrivato il colpo di genio, come dimostrato dalla stessa calciatrice su Instagram: Senss ha scritto sul braccio "Vuoi scambiare maglia?", il metodo più immediato per fare la richiesta all'italiana.

Non c'è un video di come si andata tutta la faccenda, ma il carosello di foto postato dalla tedesca si conclude con la sua immagine sorridente con indosso la maglia di Giugliano. La storia ha avuto il suo lieto fine e l'escamotage della giocatrice le ha permesso di coronare uno dei suoi sogni e ampliare la sua collezione con una maglia prestigiosa.