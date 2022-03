Manolo Portanova rinviato a giudizio per violenza sessuale di gruppo: rischia 8 anni di carcere Brutte notizie per Manolo Portanova: il 21enne centrocampista del Genoa è stato rinviato a giudizio e dovrà rispondere davanti al giudice del reato di violenza sessuale di gruppo.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre sta vivendo l'esplosione con la maglia del Genoa, Manolo Portanova deve affrontare una vicenda giudiziaria molto grave: il 21enne centrocampista, che il 18 marzo scorso ha messo a segno il suo primo gol in Serie A, è stato infatti rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Il reato è punito con la reclusione da 8 a 14 anni.

La vicenda per cui Portanova dovrà comparire davanti al GUP del Tribunale di Siena Ilaria Cornetti il prossimo 7 giugno risale al giugno dello scorso anno: il calciatore fu arrestato – e posto ai domiciliari – con l'accusa di aver violentato, assieme ad altri tre giovani, una ragazza di 20 anni dopo una festa a Siena. Solo uno dei quattro accusati aveva ammesso di aver avuto un rapporto sessuale, dichiarando peraltro che la ragazza era consenziente. Tutti gli altri negarono l'accaduto.

Scuola Lazio, all'epoca Portanova già era tesserato col Genoa, che a gennaio lo aveva acquistato per 10 milioni dalla Juventus, con cui aveva esordito in Serie A. Dopo l'arresto, il centrocampista si era avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP.

Leggi anche Boris Becker è nei guai, rischia una condanna di 7 anni per bancarotta fraudolenta

(in aggiornamento)