Mané è un incubo per il Crystal Palace e con il Liverpool stabilisce un record clamoroso Sadio Mané ha segnato ancora una volta contro il Crystal Palace. L’attaccante senegalese, che ha propiziato il successo dei Reds, ha stabilito un record clamoroso. Perché Mané per la nona partita consecutiva ha fatto gol al Crystal Palace. Quest’evento non era mai successo nella storia della Premier League. Sono 10 i gol che Mané ha segnato contro il Palace.

A cura di Alessio Morra

Jurgen Klopp ha fatto un po' di turnover in occasione della partita di Premier League tra Liverpool e Crystal Palace. I Reds, prima dell'inizio di questo turno, erano una delle tre squadre al comando e in casa ospitavano un avversario ostico il Crystal Palace, guidato dall'ex Arsenal Vieira, che giusto una settimana fa aveva mandato al tappeto il Tottenham. Ma Klopp non ha fatto rifiatare i suoi attaccanti. L'infortunato Firmino ha ceduto il posto a Diogo Jota, ai lati del portoghese hanno giocato Salah e Mané. Chissà se la scelta di Mané è stata fatta dal tecnico guardando una particolare statistiche: il senegalese contro il Crystal Palace segna sempre, lo ha fatto ancora una volta: la nona consecutiva, e questo è un record assoluto in Premier League.

I giocatori e i tifosi del Crystal Palace sperano di non trovarsi più davanti Sadio Mané, attaccante di alto livello che però contro i londinesi fa sempre gol. Nel tempio di Anfield il giocatore del Liverpool ha fatto gol per la nona partita consecutiva al Crystal Palace. Un evento del genere non era mai capitato nella storia della Premier League. E considerati i bomber che hanno giocato in Inghilterra si capisce quant'è clamoroso questo record.

La lista dei gol segnati da Mané al Crystal Palace

L'elenco parte con una gara estiva, giocata il 19 agosto 2017, ad Anfield finì 1-0. Decise lui, Mané. Nella gara di ritorno, disputata a gennaio, Mané ancora decisivo, il match terminò sul punteggio di 2-1. La stagione successiva, sempre nel mese di agosto, il Liverpool vince 2-0 con il Crystal Palace, segna Mané che si ripete al ritorno segnando il gol del 4-3 al 90′. poi altro bis, nella stagione 2019-2020. 2-1 a Selhurst Park e poi rete nel 4-0 di Anfield, match giocato a giugno inoltrato quando i campionati ripartirono dopo la pandemia. Nella passata stagione l'esterno di Klopp non mancò di mettere la sua firma nel 7-0 ai Glaziers e poi con una doppietta determinò il risultato della gara di ritorno, che era l'ultima del campionato. Oggi ovviamente gol al Palace, e questo è un gol da record per Mané, che ora segnerà in rosso la data del match di ritorno in cui proverà ad andare in doppia cifra.