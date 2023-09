Mancini ne perde due su due, l’Arabia Saudita sconfitta anche dalla Corea del Sud L’Arabia Saudita guidata da Roberto Mancini ha perso contro la Corea del Sud per 1-0: seconda sconfitta in due uscite per l’ex Ct dell’Italia.

A cura di Vito Lamorte

Seconda sconfitta in due partite per l'Arabia Saudita guidata da Roberto Mancini. La selezione dei Green Falcons ha perso contro la Corea del Sud per 1-0 e si tratta della seconda battuta d'arresto per da quando ha preso in mano la selezione l'ex CT dell’Italia.

Dopo il 3-1 subito con la Costa Rica, a Newcastle è arrivata un altro stop per i sauditi. A dispetto di quello che dice il punteggio finale, la partita è stata sempre in controllo della squadra di Jurgen Klinsmann.

Si tratta della sesta sconfitta consecutiva per gli arabi nel 2023, che hanno palesato le difficoltò a livello tecnico e di intensità. A decidere il match del St James's Park è stato Cho Gue-Sung poco dopo la mezz’ora di gioco.

Rispetto al debutto di quattro giorni fa, Mancini ha confermato il sistema di gioco (4-3-3), il centravanti è sempre Abdullah Al Hamdan e la linea difensiva a quattro ma ha cambiato due uomini a centrocampo. La novità principale è in porta: bocciato Nawaf Al Aqidi, tra i pali c'è Mohammed Al Owais.

I prossimi impegni dell'Arabia Saudita del Mancio saranno ad ottobre, quando ci sarà la terza amichevole in casa con il Mali; ma da novembre si parte con le qualificazioni ai Mondiali 2026, obiettivo importante per la federazione. A gennaio ci sarà Coppa d'Asia, che la selezione saudita non vince dagli anni '90 ed è l'obiettivo primario del prossimo periodo.

In occasione della prima uscita c'era gruppo di tifosi inglesi che, contrari allo "sportwashing" saudita, hanno contestato la squadra ora allenata da Roberto Mancini: in questo caso la maggioranza era coreana e si sono fatti sentire in più di un'occasione.

L'ex CT della Nazionale Italiana probabilmente è cosciente del lavoro che dovrà fare viste le qualità tecniche e tattiche dei ragazzi a disposizione ma ci sono diversi obiettivi da centrare nel breve termine e non sarà facile nemmeno per il Mancio.