Manchester United-Manchester City dove vederla oggi in TV e streaming: orari e formazioni del derby di Premier Manchester United-Manchester City si sfidano in un derby sempre caldo e importante per la Premier League: si gioca oggi, domenica 29 ottobre 2023, alle ore 16:30 a Old Trafford e la partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky. Le scelte di formazione di ten Hag e Guardiola.

A cura di Vito Lamorte

Manchester United e Manchester City chiudono la giornata 10 della Premier League 2023-2024 e lo fanno in grande stile: un derby sentitissimo che potrebbe dire tanto per il prosieguo della stagione di entrambe. Si gioca oggi, domenica 29 ottobre 2023, alle ore 16:30 a Old Trafford e la partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky.

I Red Devils arrivano all'appuntamento dopo la vittoria contro il Copenaghen, che ha visto protagonista Onana con un rigore parato all'ultimo minuto; e si tratta del terzo successo di fila dopo quelli in campionato contro Sheffield e Brentford, dopo i ko contro Crystal Palace e Galatasaray in Champions: il derby dirà tanto sul futuro della squadra di ten Hag, al momento ottava in classifica. I Citizens sono al secondo posto in classifica, a -2 dalla capolista Tottenham e a pari punti con l'Arsenal, e in Champions comandano a punteggio pieno il gruppo G: nell'ultima uscita hanno vinto in casa dello Young Boys per 3-1 con doppietta di Haaland.

Le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City. ten Hag dovrebbe lanciare il tridente formato da Rashford, Hojlund e Anthony mentre Guardiola punterà ancora sulla verve realizzativa di Alvarez e Haaland.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Onana; Reguilon, Maguire, Varane, Dalot; Amrabat, McTominay, Fernandes; Rashford, Hojlund, Anthony. Allenatore:Erik Ten Hag

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akè, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Silva, Alvarez, Foden; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

Dove vedere Manchester United-Manchester City in diretta tv su Sky o DAZN

Dove vedere Manchester United-Manchester City? Il big match di Old Trafford sarà trasmessa in diretta TV in Italia su Sky, ai canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella.

Manchester United-Manchester City, dove vederla in streaming

Il derby Manchester United-Manchester City sarà trasmesso in diretta streaming su Sky-Go, con gli abbonati che potranno seguirla attraverso la app tramite dispositivi mobile oppure collegandosi direttamente al sito Internet. La sfida tra Red Devils e Citizens si potrà vedere anche sulla piattaforma Now.

Premier League, le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City

Erik ten Hag non cambia il suo 4-3-3: Onana tra i pali con Maguire e Varane centrali, più Dalot e Reguilon sulle fasce. Amrabat, McTominay e Bruno Fernandes in mezzo al campo e davanti il tridente formato da Rashford, Hojlund e Anthony.

Pep Guardiola punterà ancora su Haaland e Alvarez come guastatori in avanti, con Bernardo Silva e Foden sulle fasce. Rodri e Kovacic a fare da filtro, Walker, Akè, Ruben Dias e Gvardiol a proteggere la porta di Ederson.

