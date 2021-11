Manchester United-Manchester City dove vederla in TV: canale e diretta streaming del derby Manchester United-Manchester City è uno dei match più attesi dell’undicesima giornata della premier League 2021-2022. Il derby di Manchester è una delle sfide più affascinanti del torneo inglese e il sapore di alta classifica alimenta ancora di più la curiosità. Tutte le informazioni sul match dell’Old Trafford tra Red Devils e Citizens e le probabili scelte di formazione di Solskjaer e Guardiola.

A cura di Vito Lamorte

L'undicesima giornata della Premier League 2021-2022 regala a tutti gli appassionati di calcio inglese un gustoso derby di Manchester di alta classifica. Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer vuole dare continuità alla vittoria in casa del Tottenham e al pareggio di Bergamo contro l'Atalanta mentre il Manchester City di Pep Guardiola deve reagire dopo la clamorosa sconfitta casalinga con il Crystal Palace di sette giorni fa: i campioni d'Inghilterra in carica in Champions League hanno rifilato un sonoro poker al Club Brugge ma ora la distanza con il Chelsea in campionato è di 5 punti e non si può più perdere terreno. La posizione del tecnico norvegese è sempre in bilico, per via di una mancanza di continuità dei risultato che non permette ai Red Devils di essere competitivi; mentre Pep ha dovuto dire addio anzitempo alla Carabao Cup, trofeo che aveva conquistato nelle ultime quattro stagioni. Sia lo United che il City sono alla caccia del Chelsea di Tuchel, che guida la classifica di Premier League dopo 10 turni. La stracittadina si giocherà oggi, sabato 6 novembre 2021, e si potrà seguire in diretta TV e streaming su SKY e Now.

Lo scorso anno la gara che si è giocata all'Old Trafford si concluse con un deludente 0-0 mentre al ritorno lo United fermò la striscia positiva del City di 21 vittorie di fila che, però, non ha fermato la corsa di Guardiola verso il titolo.

Solskjaer dovrà fare a meno di Pogba e in mezzo al campo dovrebbero esserci McTominay e Fred con Bruno Fernandes nel ruolo di rifinitore per Cavani e Ronaldo. Guardiola dovrebbe confermare il tridente formato da Foden, Gabriel Jesus e Grealish.

Partita: Manchester United-Manchester City

Quando si gioca: domenica 7 novembre 2021

Dove si gioca: Old Trafford, Manchester

Orario: 13:30

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Sly-Go, Now

Competizione: Premier League, 11a giornata

Manchester United-Manchester City, dove vederla in diretta TV

Il derby tra United e City che si gioca oggi, 6 novembre 2021, ed è valido per la undicesima giornata di Premier League verrà seguire in diretta TV su SKY, sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K (numero 213). La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan.

La diretta streaming di Manchester United-Manchester City

La sfida tra la squadra di Solskjaer e quella di Guardiola si potrà seguire anche in diretta streaming con Sky-Go o con Now, che permette di acquistare anche un singolo evento. Per poter assistere alla sfida basterà accedere all'app e selezionare l'evento su dispositivi mobile mentre sui fissi si potrà giungere a destinazione dai motori di ricerca.

A che ora si gioca

All'Old Trafford di Manchester il fischio d'inizio del derby è fissato per le ore 13:30 di sabato 6 novembre 2021. Sarà la seconda gara dell'undicesimo turno di Premier League dopo Southampton-Aston Villa, che si è giocata ieri sera.

Premier, le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City

Solskjaer dovrebbe riproporre il 3-4-1-2 che ha portato bene contro il Tottenham con Bruno Fernandes alle spalle di Cavani e Ronaldo. Pogba è squalificato e in mezzo al campo ci saranno McTominay e Fred.

Guardiola non avrà a disposizione lo squalificato Laporte a l suo posto ci sarà Stones in coppia con Ruben Dias. Cancelo ancora a sinistra con Walker sull'altra corsia. In avanti spazio al brasiliano Gabriel Jesus con Foden e Grealish e in mediana Rodri nel ruolo di ‘volante' con Bernardo Silva e De Bruyne a tutto campo.

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Bailly, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw; Bruno Fernandes; Cavani, Ronaldo. Allenatore: Solskjaer.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Gabriel Jesus, Grealish. Allenatore: Guardiola.