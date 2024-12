video suggerito

Manchester City-Manchester United, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Manchester City-Manchester United è una delle principali partite della 16ª giornata di Premier League. ll derby andrà in scena alle 17:30 di domenica 15 dicembre, diretta TV su Sky.

A cura di Alessio Morra

Erano anni che non si disputava un derby di Manchester con entrambe le squadre in grande difficoltà. Lo United ha cambiato allenatore, sta provando a risalire la china, ben sapendo che comunque è complicatissimo pure per Amorim. Il City ha vinto solo una delle ultime nove partite tra campionato e coppe e ha bisogno dei tre punti per non perdere nemmeno contatto con la zona Champions, e chi l'avrebbe mai detto per la squadra di Pep Guardiola. Il derby tra Manchester United e Manchester City si disputa oggi domenica 15 dicembre all'Ethiad Stadium, calcio d'inizio alle ore 17:30, diretta su Sky.

Il Manchester City è in crisi, si è proprio così. Sei sconfitte di fila tra ottobre e novembre, poi una vittoria, un pari con il Crystal Palace e il ko con la Juve in Champions. Bilancio magro davvero per Guardiola che è scivolato al quarto posto, a otto punti dal Liverpool capolista (che ha pure una partita in meno). Da quando Rodri non c'è il castello sembra crollato. Il Manchester United meglio non sta. ten Hag è andato via, dopo il breve interim di Van Nistelrooy è arrivato Amorim che in Premier ha ottenuto quattro punti in partite. Un bilancio onesto, ma nulla più per una squadra che occupa la 13ª posizione.

Le scelte di Guardiola e Amorim. Guardiola non rinuncerà ai migliori giocatori a disposizione. Grealish, Doku e Bernardo Silva giocheranno alle spalle di Haaland. Mentre Amorim ha un dubbio in attacco tra due ex Serie A: l'olandese Zirkzee e il danese Hojlund, reduce da una doppietta in Europa League.

Partita: Manchester City-Manchester United

Dove: Ethiad Stadium, Manchester

Quando: domenica 15 novembre

Orario: 17:30

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: 16ª giornata, Premier League

A che ora e dove vedere Manchester City-Manchester United in diretta TV

La partita che mette di fronte il Manchester City e il Manchester United si potrà seguire in diretta televisiva su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Sport Calcio) e 213 (Sky Sport 4K). Telecronaca di Massimo Marianella a partire dalle ore 17:30.

Manchester City-Manchester United dove vederla in diretta streaming

Il derby di Manchester si potrà seguire anche in diretta streaming, potranno farlo però solo gli abbonati di NOW e quelli di Sky, in questo caso fruendo di Sky Go.

Manchester City-Manchester United, le probabili formazioni della partita di Premier League

Guardiola in porta schiera Ederson, la difesa sarà grossomodo quella titolare. La squadra sarà iper offensiva con Gundogan e De Bruyne dietro ai tre giocatori che agiranno alle spalle di Haaland. Zirkzee in ballottaggio con Hojlund, sicuro titolare Rashford e difesa a tre per i Red Devils.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Gvardiol, Lewis; Gundogan, De Bruyne; Doku, Bernando Silva, Grealish; Haaland. All. Guardiola

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, De Ligt, Martinez; Diallo, Casemiro, Mainoo, Dalot; Bruno Fernandes, Rashford; Zirkzee. All. Amorim