Manchester City costretto a viaggiare in pullman e Guardiola si lamenta: “È un problema” Al termine di Newcastle-Manchester City di Carabao Cup i campioni d’Europa non potranno tornare a casa in aereo e viaggeranno in pullman. Alla vigilia Pep Guardiola ha spiegato perché stavolta questo è un vero problema.

A cura di Alessio Morra

La Coppa di Lega è un'istituzione del calcio inglese. Di tanto in tanto se ne paventa la cancellazione, ma è sempre lì, fissa nel calendario con la finale che si gioca a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo. Per le big, o meglio per le squadre che giocano le coppe europee, inizialmente è un ingombro, ma poi quando si è in campo, soprattutto nelle fasi finali, si vuole vincere. Perché un trofeo è sempre un trofeo, e una finale giocata a Wembley la ricordano tutti. Pep Guardiola questa competizione non l'ha snobbata mai, ma alla vigilia dell'esordio nell'edizione 2023-2024 si è lamentato e non poco per le condizioni di viaggio della sua squadra, che sarà costretta a viaggiare in autobus.

Il Manchester City ha vinto quattro trofei nel 2023, ha mancato la Carabao Cup (questo è il nome della Coppa di Lega) e il Community Shield (perso ai rigori con l'Arsenal). L'avvio di Carabao Cup 2023-2024 è oggettivamente tostissimo. Perché in gara secca c'è la sfida al Newcastle, reduce dallo 8-0 allo Sheffield United, ma soprattutto quarto un anno fa e finalista nella passata stagione. Un match da non poter prendere sottogamba. Guardiola lo sa, ma alla vigilia si è mostrato più preoccupato per il post partita, che non sarà affatto semplice.

Perché il City al termine dell'incontro non potrà riprendere l'aereo e tornare a Manchester, ma dovrà viaggiare in pullman. Per Guardiola questo non è un problema a prescindere, ma lo è in questo particolare momento, in cui il calendario, anche quello dei viaggi, è congestionato: "Il viaggio in bus non è di per sé un problema, tranne quando il calendario impone di giocare ogni tre giorni come fanno squadre come la nostra".

Incalzato dalle domande dei giornalista il tecnico catalano ha spiegato perché non gli va giù prendere il pullman per tornare a casa. La partita terminerà nella serata di mercoledì, per percorrere i quasi 180 chilometri tra Newcastle e Manchester in pullman serviranno almeno tre ore, ciò significa che l'arrivo nel centro tecnico sarà nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì. E venerdì si parte per Wolverhampton, dove è in programma il match di campionato, sabato 30 settembre. Poi altro ritorno a casa prima di volare in Germania, lunedì, per la Champions League.