Malen fa gol ed esulta, i tifosi lanciano di tutto in campo: l’attaccante ferito alla testa

Donyell Malen ha realizzato una doppietta in Aston Villa-Young Boys di Europa League. Dopo il primo gol l’olandese ha esultato sotto il settore dedicato ai tifosi ospiti, che gli hanno lanciato di tutto colpendolo alla testa.

L'Aston Villa ha vinto anche con lo Young Boys e si è avvicinato alla vetta dell'Europa League. La partita è stata decisa da una doppietta dell'olandese Malen, che però dopo il primo gol si è ritrovato ad esultare sotto il settore occupato dai tifosi svizzeri che hanno sfogato la propria rabbia lanciando di tutto verso il campo. Malen è stato colpito ed è stato leggermente ferito alla testa. Dopo una ventina di minuti l'attaccante ha segnato un altro gol, fortunatamente in quel caso è andato tutto liscio.

Malen esulta sotto il settore dei tifosi dello Young Boys

La squadra di Birmingham è una delle favorite per la vittoria finale dell'Europa League. Il percorso si è complicato dopo una sconfitta nelle prime fasi e vincere contro lo Young Boys era importante. Malen ha realizzato due gol, che hanno deciso l'incontro terminato con il punteggio di 2-1.

Dopo la rete che ha sbloccato il risultato l'attaccante della nazionale olandese non ci pensa troppo ed esulta sotto il settore ospiti, che, va da sé, la prendono male. I tifosi dello Young Boys gli tirano di tutto e di più. Dalle immagini si vedono bicchieri e bottiglie di birra. Un oggetto colpisce il giocatore alla testa, il colpo fortunatamente è leggere e provoca all'attaccante ‘solo' un piccolo taglio alla testa.

Leggi anche McTominay fa una rovesciata bellissima e un gol pazzesco alla Danimarca: si arrampica in cielo

Aston Villa-Young Boys 2-1: doppietta di Malen

L'attaccante dell'Aston Villa non fa manfrine, mentre la security calmano i tifosi dello Young Boys. La partita riparte e Malen dopo un quarto d'ora realizza un altro gol, 2-0. Dopo il raddoppio non ha esultato sotto la tifoseria svizzera, ma lo ha fatto sotto i suoi tifosi. La partita è poi proseguita senza ulteriori tensioni, i Villans si sono imposti per 2-1. Le immagini dell'olandese hanno comunque fatto il giro del mondo.