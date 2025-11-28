Europa League
Malen fa gol ed esulta, i tifosi lanciano di tutto in campo: l’attaccante ferito alla testa

Donyell Malen ha realizzato una doppietta in Aston Villa-Young Boys di Europa League. Dopo il primo gol l’olandese ha esultato sotto il settore dedicato ai tifosi ospiti, che gli hanno lanciato di tutto colpendolo alla testa.
A cura di Alessio Morra
Immagine

L'Aston Villa ha vinto anche con lo Young Boys e si è avvicinato alla vetta dell'Europa League. La partita è stata decisa da una doppietta dell'olandese Malen, che però dopo il primo gol si è ritrovato ad esultare sotto il settore occupato dai tifosi svizzeri che hanno sfogato la propria rabbia lanciando di tutto verso il campo. Malen è stato colpito ed è stato leggermente ferito alla testa. Dopo una ventina di minuti l'attaccante ha segnato un altro gol, fortunatamente in quel caso è andato tutto liscio.

Malen esulta sotto il settore dei tifosi dello Young Boys

La squadra di Birmingham è una delle favorite per la vittoria finale dell'Europa League. Il percorso si è complicato dopo una sconfitta nelle prime fasi e vincere contro lo Young Boys era importante. Malen ha realizzato due gol, che hanno deciso l'incontro terminato con il punteggio di 2-1.

Dopo la rete che ha sbloccato il risultato l'attaccante della nazionale olandese non ci pensa troppo ed esulta sotto il settore ospiti, che, va da sé, la prendono male. I tifosi dello Young Boys gli tirano di tutto e di più. Dalle immagini si vedono bicchieri e bottiglie di birra. Un oggetto colpisce il giocatore alla testa, il colpo fortunatamente è leggere e provoca all'attaccante ‘solo' un piccolo taglio alla testa.

Aston Villa-Young Boys 2-1: doppietta di Malen

L'attaccante dell'Aston Villa non fa manfrine, mentre la security calmano i tifosi dello Young Boys. La partita riparte e Malen dopo un quarto d'ora realizza un altro gol, 2-0. Dopo il raddoppio non ha esultato sotto la tifoseria svizzera, ma lo ha fatto sotto i suoi tifosi. La partita è poi proseguita senza ulteriori tensioni, i Villans si sono imposti per 2-1. Le immagini dell'olandese hanno comunque fatto il giro del mondo.

