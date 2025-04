Maignan spinge un raccattapalle, non ha gradito una cosa: brutta scena nei primi minuti del derby

video suggerito

Mike Maignan ha spinto un raccattapalle nei primi minuti del derby di ritorno di Coppa Italia tra Milan e Inter. L'episodio è sfuggito a molti: il portiere francese non ha gradito il comportamento del giovane dietro la sua porta ma la sua reazione è altrettanto eccessiva. Il capitano rossonero è stato redarguito dell'arbitro Doveri.

Una situazione che si è verificata praticamente sul risultato di 0-0 e che dimostra quanta tensione ci fosse in campo fin dall'inizio nella stracittdina meneghina. Il Diavolo ha vinto in maniera netta e ha meritato di andare in finale, dove se la vedrà con il Bologna.

Tutto è successo nei primi minuti di gioco, al 9′ per la precisione, dopo un'occasione dell'Inter sciupata da Darmian: Maignan voleva prendere il pallone per rimetterlo subito in gioco ma il raccattapalle dietro la sua porta lo ha abbassato mentre il portiere francese si piegava per prenderlo. Questo gesto non è piaciuto all'estremo difensore rossonero, che ha spinto il raccattapalle

Un gesto che va condannato da parte di un professionista come Maignan ma che è comprensibile vista la portata del derby e l'importanza che aveva per il Milan a livello stagionale.

Maignan: "Se ti dico che pensavo di fare un 3-0 all'Inter, ti dico di no"

Mike Maignan ha parlato in conferenza stampa al termine del derby contro l'Inter e si è soffermato sulla prestazione del Milan: "Non cambia nulla, ma è tutto molto positivo perché siamo in finale di coppa. Sapevamo che se non avessimo fatto risultato stasera sarebbe stata veramente una stagione difficile, ora c'è più positività. Da capitano sono molto contento. Sappiamo che la storia è da scrivere. Se ti dico che pensavo di fare un 3-0 all'Inter ti dico di no, ma ero fiducioso. Quest'anno abbiamo fatto vedere che potevamo ribaltare ogni partita in ogni momento, anche quando tutti ci hanno criticato".