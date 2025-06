Maggio furioso per la cittadinanza onoraria di Napoli a Mertens: “Forse a me la daranno tra 100 anni”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

La luna di miele per i tifosi del Napoli non è ancora finita. E ci mancherebbe altro. Sono passate ‘solo' due settimane dallo scudetto numero 4 e nell'aria si sente ancora profumo di festa, con decine di bandiere azzurre che sventolano dai balconi. Alla festa si è unito anche Dries ‘Ciro' Mertens, che ai titoli vinti nel 2023 e nel 2025 non ha contribuito ma che ha scritto una fetta di storia del club e per questo motivo ha ricevuto la cittadinanza onoraria Un'altra festa. Il belga è stato acclamato dai suoi vecchi tifosi, ma questa notizia non ha fatto piacere a Christian Maggio, ex capitano del Napoli che ha espresso il proprio disappunto sul suo profilo Instagram.

Cittadinanza onoraria per Mertens a Napoli

Mertens ha scritto la storia del Napoli, è lui il calciatore con più gol nella storia del club: 148 in 285 partite (113 in Serie A). E pensare che quando arrivò, con Benitez nel 2013, era un esterno d'attacco e non aveva nemmeno il posto fisso. Milik si infortunò, Sarri lo inventò centravanti, gli cambiò ruolo, status calcistico e gli allungò la vita calcistica, visto che a 38 anni pochi giorni fa con il Galatasaray il belga ha vinto un altro campionato. L'addio, nell'estate 2022, con tutto il popolo napoletano che lo voleva ancora per un anno fu strappalacrime, anche a causa di un video d'addio struggente. La promessa della cittadinanza onoraria, da parte del sindaco Gaetano Manfredi. Promessa mantenuta al Maschio Angioino venerdì 6 giugno.

"Napoli è casa mia"

Mertens emozionato ha ricevuto la cittadinanza, poi ha parlato con i media, anche con Fanpage.it: "Sono arrivato 12 anni fa per giocare a calcio, ma ho iniziato a vivere come un napoletano e penso che è per quello che alla gente piace come sto dentro la vita. Nostro figlio lo abbiamo chiamato Ciro perché siamo arrivati come dei bambini qua e siamo diventati adulti. La gente qua ci ha fatto capire come si deve vivere, come si può essere felici con poco. E mi piace. Napoli è casa mia. Giuro che sono tornato da Istanbul e la prima cosa che ho fatto è stata aprire il terrazzo per la vista che abbiamo. Questi sono tutte le mattine i miei momenti, poi con la società diventare capocannoniere per me è stato un onore, come oggi. Sei il calciatore che ha fatto più gol per questa società, è una bella cosa".

La stories polemica di Christian Maggio: "Forse tra 100 anni la daranno anche a me".

Maggio polemizza: "Va beh dai, forse tra 100 anni la daranno anche a me"

Un magic moment. Per Mertens, Napoli e il Napoli, che celebra uno dei suoi grandi campioni. Però c'è qualcuno che ha storto un po' il naso. Perché Maggio, che per dieci anni ha vestito la maglia azzurra, ed è stato per diverse stagioni il capitano dei partenopei, con cui ha disputato oltre 300 partite, su Instagram polemicamente ha scritto: "Va beh, dai, forse tra 100 anni la daranno anche a me…". Polemica servita.

I calciatori diventati cittadini onorari di Napoli

Di calciatori del Napoli che hanno ricevuto la cittadinanza onoraria ce ne sono, abbastanza. In blocco tutti coloro che hanno vinto lo scudetto nel 2023. Poi naturalmente Maradona, Mertens, miti come Krol e Faustinho Cané, Gokhan Inler e Koulibaly.