Maestro apprende della morte del fratello ma resta in campo: a fine partita dolce gesto dei compagni Durante la partita di Superlig, il massimo campionato turco tra Adana e Besiktas, il centrocampista angolano Maestro è stato raggiunto all'intervallo da un devastante lutto. Malgrado tutto ha deciso di giocare fino alla fine contribuendo alla vittoria: "Ha dimostrato un coraggio incredibile"

A cura di Alessio Pediglieri

Lui si chiama António Simão Muanza ma da tutti è conosciuto semplicemente come Maestro, soprannome diventato famoso anche in Turchia da quando, dall'estate 2024, si è aggregato alla sua nuova squadra, l'Adana Demirspor. Il 21enne centrocampista nazionale angolano, è stato triste protagonista nell'ultima gara di Superlig, poi vinta dalla sua squadra: durante l'intervallo del match gli è stata comunicata la tragica notizia della morte del fratello. ma Maestro ha deciso comunque di ritornare in campo e concludere ugualmente la partita. Alla fine della quale i suoi compagni hanno informato i propri tifosi, chiedendo sostegno morale per il giocatore, autore di un immensa prova di forza e coraggio.

Maestro decide di giocare fino alla fine: la vittoria è dedicata a lui

Nessuno al di là di chi era negli spogliatoi lo sapeva, la notizia è stata diffusa solamente nei giorni seguenti la conclusione della partita di Superlig turca in cui l'Adana Demirspor ha vinto sul Besiktas 2-1. Maestro ha giocato da titolare, rimanendo in campo fino al 90′, pur con la morte nel cuore: durante l'intervallo infatti, gli era stata comunicata la scomparsa del fratello. "Se non te la senti ti posso tranquillamente sostituire" gli ha subito detto il tecnico Mustafa Dalcı, raccontando quanto avvenuto negli spogliatoi. "Non importa: i tuoi sentimenti sono più importanti di qualsiasi partita. Ha dimostrato davvero un grande carattere. Forse questa reazione dei giocatori nel secondo tempo è stata anche merito suo e perciò dedichiamo questa vittoria, questa lotta, a Maestro". I compagni di squadra di Maestro hanno poi spiegato quanto accaduto anche alla tifoseria, chiedendo di stare vicino al giocatore e mostrare tutto il loro sostegno.

La prima vittoria dell'Adana dopo 15 gare di campionato

Maestro ha voluto continuare ed è tornato in campo per concludere la gara con i suoi compagni di squadra che erano già in vantaggio 2-0 sul Besiktas 2-0 grazie alle reti di Barasi e Aymbetov. La partita resterà fino alla fine nelle mani dei padroni di casa, con il tabellino stampato sul 2-1 finale che ha permesso all'Adana di cogliere la prima vittoria in campionato dopo 15 partite.

Il cordoglio della Federcalcio turca nei confronti di Maestro

Come ha rivelato l'ex presidente del club, Murat Sancak che si è subito messo in contatto con la nuova dirigenza scoperto il fatto, Maestro non ha avuto tentennamenti: "ha deciso che non avrebbe lasciato la squadra da sola ed è andato in campo dopo aver pregato per il fratello defunto". Una scelta che ha scosso tutto il calcio turco una volta venuta alla luce, trovando il conforto da parte della Federcalcio che si è subita stretta al dolore di Maestro: "Condividiamo il dolore del Maestro e inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia in lutto e alla comunità dell'Adana Demirspor".